32 perce
Megye kézilabda - Szoros meccsen győzött a VKL SE Győr
A férfi bajnokság harmadik fordulójában izgalmas meccset játszott a Lipót és a VKL SE Győr.
Megyei kézilabda bajnokság - Férfiak, alapszakasz
3. forduló - eredmény
A második félidőben dőlt el a két pont sorsa
Lipót-VKL SE Győr 31-33 (17-17)
2025.10.06. 08:43
Megyei kézilabda
