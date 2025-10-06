október 6., hétfő

Megyei kézilabda

2 órája

Megye kézilabda - Hegykői győzelem a férfi bajnokságban + eredmények, tabella

A VKL SE szoros meccsen győzte le az Öttevényt.

Kisalföld.hu
Két mérkőzéssel folytatódott a férfi bajnokság - Fotó: illusztráció

Fotó: sportoakimirka

Megyei kézilabda bajnokság - Férfiak, alapszakasz

2. forduló - eredmények
Hegykő-Egerszegi KK 30-26  (20-16)
VKL SE Győr-Öttevény 27-25 (14-14)

Szerdán játszották
Lipót-UNI Győr III. 46-28 (20-8)

A bajnokság állása a második forduló után

 

 

A női bajnokság második fordulóját október 10-11-12-én rendezik

A párosítás:
Répcelak-Kilián DSE
Lébény-Fertőszentmiklós
Öttevény-Táp

 

 

