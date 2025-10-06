Megyei kézilabda
2 órája
Megye kézilabda - Hegykői győzelem a férfi bajnokságban + eredmények, tabella
A VKL SE szoros meccsen győzte le az Öttevényt.
Két mérkőzéssel folytatódott a férfi bajnokság - Fotó: illusztráció
Fotó: sportoakimirka
Megyei kézilabda bajnokság - Férfiak, alapszakasz
2. forduló - eredmények
Hegykő-Egerszegi KK 30-26 (20-16)
VKL SE Győr-Öttevény 27-25 (14-14)
Szerdán játszották
Lipót-UNI Győr III. 46-28 (20-8)
A bajnokság állása a második forduló után
A női bajnokság második fordulóját október 10-11-12-én rendezik
A párosítás:
Répcelak-Kilián DSE
Lébény-Fertőszentmiklós
Öttevény-Táp
