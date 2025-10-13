Megszorongatta ellenfelét, mégis nagyon kikapott a Rába ETO

Tapétagyár női Szuperliga

Rába ETO Győr SE – ZTE-ZÁÉV TK 1-7 (3187-3237)

A győri fiatalok a végeredmény ellenére jelentősen megszorongatták az egykori zalai bajnokcsapatot, hiszen négy pár esetében is 2-2-es szett arány alakult ki, de csak Müller Barbara esetében billent a faarány a győriek javára. Ezen a mérkőzésen is a rutinos játékosok teljesítménye volt döntő befolyással a végeredmény kialakulására.

Psz: Müller B. 547.

Ifjúsági mérkőzés: Rába ETO Győr SE – ZTE-ZÁÉV TK 0-4 (904-1086). Egyéni eredmények: Lakatos V. 494, Gácsfalvi Cs. 410.

Pápai Vasas – Ipartechnika Győr SE 3-5 (3229-3284)

Ha minden párban mindkét csapat szerez egy-egy pontot, már csak az össz fa teljesítményre kell figyelniük a játékosoknak. Ez történt Pápán is a hétvégén, ahol a győri lányok minden párban jól tartották magukat, soronként megszerezve az egy-egy pontot, amelyhez jelentősen hozzájárul mindjárt az első sorban Tóth-Móricz Kata, aki 105 fával múlta felül az ellenfelét. Ezt a faelőnyt kellett aztán megtartani a többieknek, ami a végeredményből következően sikerült is.

Psz: Tóth-Móricz K. 585, Horváth S. 545, Pócs K. 541.

Ifjúsági mérkőzés: Pápai Vasas – Ipartechnika Győr SE 1-3 (993-1014). Egyéni eredmények: Bíró A. 510, Kremán D. 510.

NB I, Nyugat

Rába ETO Győr SE – Péti MTE 1-7 (3282-3398)

Szoros összecsapással indult a mérkőzés, Cseh Máté mindössze két fával maradt alul ellenfelénél. Ezt követően a vendégcsapat fokozatosan átvette a játék irányítását, és folyamatos pontszerzése mellett mindössze Németh Gábornak sikerült egyéni győzelmet szerezni, társai viszont alulmaradtak a péti játékosokkal szemben.

Psz: Németh G. 563.

Ifjúsági mérkőzés: Rába ETO Győr SE – Péti MTE 0-4 (897-1016). Egyéni eredmények: Szabó Gy. 453, Szücs B. 444.

Fülöp Borozó – Mosonszentmiklós 1-7 (3303-3378)

Nagyszerű idegenbeli sikert ért el a Mosonszentmiklós csapata, magabiztos, fölényes győzelmével. Ahogy pályára léptek a játékosok, végig kézben tartották a mérkőzést, és az első pár után már 2-0-ra vezettek és 60 fás előnyt szereztek. A középső sorban is féken tartották a hazai játékosokat, és újabb két ponttal növelték az előnyüket, és a csapatfa előny is emelkedett 11 fával. A befejező sorban aztán Korcz Róbert tette fel a koronát a sikerre, a mérkőzés legjobb eredményét – egyetlen 600-as fát - elérve tette fölényessé a győzelmüket.

Psz: Korcz R. 600, Szalánczi P. 565, Hősi R. 563, Solt M. 556, Papp L. 540.

Ifjúsági mérkőzés: Fülöp Borozó Mosonszentmiklós 4-0 (1024-790). Egyéni eredmények: Vágó P. 408, Szabó Zs. 382.