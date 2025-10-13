51 perce
Megszorongatta ellenfelét, mégis nagyon kikapott a Rába ETO
Tapétagyár női Szuperliga
Rába ETO Győr SE – ZTE-ZÁÉV TK 1-7 (3187-3237)
A győri fiatalok a végeredmény ellenére jelentősen megszorongatták az egykori zalai bajnokcsapatot, hiszen négy pár esetében is 2-2-es szett arány alakult ki, de csak Müller Barbara esetében billent a faarány a győriek javára. Ezen a mérkőzésen is a rutinos játékosok teljesítménye volt döntő befolyással a végeredmény kialakulására.
Psz: Müller B. 547.
Ifjúsági mérkőzés: Rába ETO Győr SE – ZTE-ZÁÉV TK 0-4 (904-1086). Egyéni eredmények: Lakatos V. 494, Gácsfalvi Cs. 410.
Pápai Vasas – Ipartechnika Győr SE 3-5 (3229-3284)
Ha minden párban mindkét csapat szerez egy-egy pontot, már csak az össz fa teljesítményre kell figyelniük a játékosoknak. Ez történt Pápán is a hétvégén, ahol a győri lányok minden párban jól tartották magukat, soronként megszerezve az egy-egy pontot, amelyhez jelentősen hozzájárul mindjárt az első sorban Tóth-Móricz Kata, aki 105 fával múlta felül az ellenfelét. Ezt a faelőnyt kellett aztán megtartani a többieknek, ami a végeredményből következően sikerült is.
Psz: Tóth-Móricz K. 585, Horváth S. 545, Pócs K. 541.
Ifjúsági mérkőzés: Pápai Vasas – Ipartechnika Győr SE 1-3 (993-1014). Egyéni eredmények: Bíró A. 510, Kremán D. 510.
NB I, Nyugat
Rába ETO Győr SE – Péti MTE 1-7 (3282-3398)
Szoros összecsapással indult a mérkőzés, Cseh Máté mindössze két fával maradt alul ellenfelénél. Ezt követően a vendégcsapat fokozatosan átvette a játék irányítását, és folyamatos pontszerzése mellett mindössze Németh Gábornak sikerült egyéni győzelmet szerezni, társai viszont alulmaradtak a péti játékosokkal szemben.
Psz: Németh G. 563.
Ifjúsági mérkőzés: Rába ETO Győr SE – Péti MTE 0-4 (897-1016). Egyéni eredmények: Szabó Gy. 453, Szücs B. 444.
Fülöp Borozó – Mosonszentmiklós 1-7 (3303-3378)
Nagyszerű idegenbeli sikert ért el a Mosonszentmiklós csapata, magabiztos, fölényes győzelmével. Ahogy pályára léptek a játékosok, végig kézben tartották a mérkőzést, és az első pár után már 2-0-ra vezettek és 60 fás előnyt szereztek. A középső sorban is féken tartották a hazai játékosokat, és újabb két ponttal növelték az előnyüket, és a csapatfa előny is emelkedett 11 fával. A befejező sorban aztán Korcz Róbert tette fel a koronát a sikerre, a mérkőzés legjobb eredményét – egyetlen 600-as fát - elérve tette fölényessé a győzelmüket.
Psz: Korcz R. 600, Szalánczi P. 565, Hősi R. 563, Solt M. 556, Papp L. 540.
Ifjúsági mérkőzés: Fülöp Borozó Mosonszentmiklós 4-0 (1024-790). Egyéni eredmények: Vágó P. 408, Szabó Zs. 382.
NB II, Nyugat
Csornai TSE – AD Flexum 2,5 – 5,5 (3281-3330)
Két olyan gárda mérte össze tudását, melyek ugyanazon az új csornai pályán játszanak, és a közönség küzdelmes és izgalmas mérkőzést láthatott. Az első sorban hazai részről az Endrődy fivérek hozták a kötelező formájukat és mind a két egyéni pontot megszerezték a Csorna számára. A második sorban Dobos Gábor a nap legjobb eredményét elérve szerzett pontot a vendégeknek, míg a mások párban döntetlenre hozták az összecsapást. A befejező sorban aztán lodesz Gábor hiába érte el idei legjobb egyéni eredményét a „vendégek” részéről mindkét párban pontot érő eredményt értek el, amivel a két bajnoki pont megszerzését is elkönyvelhették. Ezen a mérkőzésen a Flexum csapata a csornai pálya legjobb csapateredményét produkálta.
Halogy SE – Scarbantia 0-8 (3076-3266)
Minden pár összecsapása után fokozatosan nőtt a különbség a soproniak javára, és a záró sorban Zsirai Gyula egészen kiváló egyéni eredménye tette fel a koronát a váratlan, de teljesen megérdemelt idegenbeli Scarbantia győzelemre.
Psz: Zsirai Gy. 593, Kiricsi S. 562, Cihlár H. 551, Kocsis Gy. 523, Brancsek J. 520, Turner M. 517.
S. Sörgurítók – Kaposvár II. 2-6 (2891-3016)
Ebben a szezonban valahogy nem sikerülnek a mérkőzések a soproni gárdának, bár ezúttal egy szuper ligás csapat tartalék játékosai voltak az ellenfelek. Küzdött ugyan a Sörgurítók csapata, de minden pontszerző vendégjátékos 25-30 fával többet ütött a hazaiaknál, ami a csapat összteljesítményében is megmutatkozott.
Psz: Horváth A. 535, Strasszer K. 500.
Területi bajnokság
Jobb Dáma – Károlyháza 2-6 (2440-2552)
Bajnokcsapathoz méltó játékkal rukkolt ki a vendégcsapat, és jelentős fölényt kiharcolva szerezte meg a két bajnoki pontot.
Psz: Békási L. 431, Németh P. 420, ill. Vadász I. 447, Pálfi L. 445, Pekelniczki I. 425, Stipkovits J. 424.
Turris SE Sopron – Pribránszki Kft-Mosonszolnok 5-3 (2412-2395)
Mindkét oldalon csak a 400-as fák értek pontot, a csapatgyőzelmet az utolsó párban nyújtott, két legjobb eredményt elérő játékos tette biztossá a Turris számára.
Psz: Varga K. 433, Pukler N. 431, Holczmann R. 401, ill. Kovács B. 416, Török B. 412, Haller M. 407.
Rába ETO Győr B – Jánossomorja 3-5 (2470-2707)
Jól kezdte a mérkőzést az ETO csapata, de a találkozó második felében hengerelt a Jánossomorja, és három kiváló eredménnyel a maga javára fordította a mérkőzést.
Psz: Szücs Cs. 452, Tamás M. 432, Zalavári M. 427, ill. Tóth Z. 467, Bóna G. 456, ifj. Tóth Z. 449.
Sportműsor (október 18)
Területi bajnokság
Károlyháza – Turris SE Sopron, 14 óra.
Jánossomorja – Jobb Dáma, 14 óra.
Kunsziget – Petőháza, 16 óra.
Pribránszki Kft-Mosonszolnok – Gyóróért Egyesület, 13 óra.