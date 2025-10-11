Megszorongatta a Vitnyéd a hibátlan Gyirmót II-t, Puska-gólokkal támadt fel a sírból a Koroncó

Üstökös FC Bácsa–Abda-VVFK Bau 1–0 (0–0)

Győr, 100 néző. V.: Szikra.

Bácsa: Klement – Bakus K., Szabó Z., Gelencsér (Reizinger), Rigó, Kalmár, Serfőző, Horváth N., Szabó B., Bauer M., Ferenczi (Pasztendorf). Edző: Korsós György.

Abda: Csáktornyai – Dénes, Éri (Tóth E.), Kráz (Jász), Domján (Nyári), Maidics (Kovács), Babayigit, Vajda, Balogh, Mórocz, Lányi. Edző: Szücs Gergely.

Gsz.: Serfőző (93.).

Kiállítva: Lányi (96.).

Két jó focit játszó, győzni akaró csapat bebizonyította, hogy egy 0–0-s mérkőzés is lehet jó hírverése a futballnak, de a 93. percben jött a csattanó, és a jó szériában lévő hazaiak megszerezték a győztes gólt.

Jók: mindenki, ill. mindenki.

Korsós György: – Tragikomikus, hogy a rendes játékidő után, drámai hosszabbításban szereztük meg a teljes mértékben megérdemelt győzelmet.

Szücs Gergely: – Két szervezett csapat találkozott. Azt gondolom, a mérkőzéshez egy ember nem tudott felnőni. Igazságosabb eredmény lett volna a döntetlen, de gratulálok a Bácsának.

Alföldi Zoltán

Fertőszentmiklós–Győrújfalu 0–3 (0–0)

Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Varga D.

Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász (Majoros), Németh P., Csányi, Csikai, Horváth G. (Fekete), Reichstetter (Lakics), Nagy M., Maródi (Golnerits), Török. Edző: Rozmán László.

Győrújfalu: Rengel – Varga M., Pusztai (Kovács D.), Kutich, Tóth H. (Baj), Nagy M., Lőrincz, Mészáros Á., Takács M., Takács J. (Tóth L.), Brandisz (Vingler). Edző: Horváth Rudolf.

Gsz.: Takács M. (66.), Tóth H. (77.), Nagy M. (83.).

Megérdemelt vendégsiker született.

Jók: senki, ill. mindenki

Tóth István: – Leértünk a gödör aljára, innen remélem, csak felfelé vezet az út. Hajrá, Fertőszentmiklós!

Horváth Rudolf: – Egy nehéz mérkőzésen fontos három pontot szereztünk. Mindkét csapat dicséretet érdemel.

Tóth István

Csorna–Mezőörs 1–5 (1–2)

Csorna, 200 néző. V.: Csirke.

Csorna: Kantó – Németh O., Tóth K., Kovács P., Ladjánszki, Tóth A., Gönye (Szabó B.), Nagy K. (Vági P.), Horváth N. (Szabó G.), Márton (Peisser), Horváth V. (Herman). Edző: Torma Tamás.

Mezőörs: Germán – Böröczky, Kerékgyártó D., Pankotai (Szántó), Tóth L. (Proceller), Wágenhoffer (Kerékgyártó Á.), Szabó L. (Vári B.), Végh T., Vörös Torma (Nagy K.), Nagy P., Deákovits. Edző: Germán Ferenc.

Gsz.: Németh O. (9.), ill. Vári (37.), Végh T. (42.), Deákovits (55.), Tóth L. (68.), Böröczky (79.).

Kiállítva: Ladjánszki (44.).

Bár Németh Olivér szép átlövés góljával a Csorna szerezte meg a vezetést, a félidő hajrájában fordított a Mezőörs. A vendégcsapat összességében megérdemelt győzelmet aratott.

Jók: Németh O., Nagy K., Kantó, ill. mindenki

Családi János, elnök: – Az első félidei kiállítás megpecsételte a sorsunkat. A sokkal erősebb játékoskerettel rendelkező ellenfelünk győzött, de az idő nekünk dolgozik.

Germán Ferenc: – Gratulálok a csapatomnak, jó teljesítményt nyújtottunk, végig irányítani tudtuk a mérkőzést. Külön öröm, hogy olyan játékosaink szerezték a góljainkat, akiknek nem ez az elsődleges feladata a csapaton belül.

Baracskai Ádám