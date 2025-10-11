október 11., szombat

Megyei foci

2 órája

Megszorongatta a Vitnyéd a hibátlan Gyirmót II-t, Puska-gólokkal támadt fel a sírból a Koroncó

Címkék#megyei foci#Labdarúgó vármegyei I. osztály#labdarúgás

Öt mérkőzést rendeztek szombaton a vármegyei I. osztály 10. fordulójában.

Vitnyéd–Gyirmót FC Győr II 2–3 (1–2)
Vitnyéd, 150 néző. V.: Imre.
Vitnyéd: Kiss B. – Kóczán, Szalai B. (Szalai D.), Simon, Szalai A., Papp R., Eckhardt (Zombó), Halász, Szalóky, Kovács A., Szakács (Kleizer). Edző: 
Gyirmót II: Rusák – Rozs (Virág), Neskov (Barta), Priskin, Árpási (Pázmány), Lázár, Marlen, Tóth D. (Sántha), Nyírjei (Kövi), Lengyel, Dobozi. Edző: Koltai Tamás.
Gsz.: Kovács A. (36.), Szalai (51.), ill. Simon (20., öngól), Priskin (22., 65.).
Nem kellett volna sok, hogy Dávid megtréfálja Góliátot. A megalkuvást nem ismerő hazaiak eltüntették a két csapat közti tabellán lévő különbséget. 
Jók: mindenki (A mezőny legjobbja Simon Márton), ill. mindenki. 
Kleizer Csaba: – Sokat elárul a mérkőzésről, hogy a végén időt kellett húznia az ellenfélnek. Gratulálok minden játékosomnak és Gyirmótnak a győzelemhez.   
Koltai Tamás: – A mérkőzésen a küzdelem dominált, amiből mi jöttünk ki győztesen. Gratulálok a csapatomnak.
Szalai Csaba

Credobus Tehetségközpont–Koroncó 2–3 (0–1)
Mosonmagyaróvár, 80 néző. V.: Csávás.
Mosonmagyaróvár II: Vedrődi – Méhes (Horváth Á.), Mogyorósi, Baróti, Buglyó (Molnár M.), Kovács B., Monda, Járeb, Herceg (Csóka), Nagy K. (Molnár Z.), Gönye. Edző: Borbély Attila.
Koroncó: Illés – Molnár M., Csete (Horváth D.), Majer M. (Hajdú), Présinger, Puska, Bieder (Bodó), Lampert (Horváth R.), Zámbó, Görcs, Molnár T. Játékos-edző: Bieder Gábor.
Gsz.: Gönye (66.), Herceg (75.), ill. Puska (36., 83., 86.).
Az első félidő kissé langyos játékot hozott. A második játékrészben a fiatal hazai csapat egymás után gyorsan két gólt szerzett, a vendégek azonban a sírból feltámadva fordítottak.
Jók:  Gönye, Monda, Mogyorósi, ill. Puska, Molnár T.
Borbély Attila: – Nagyon megdolgoztak a srácok a lehetséges pontokért, jó kis meccs lehetett a nézőknek. Nagyon dühítő, hogy végül kiengedtük csúszni a kezünk közül már nem először a lélektani előnyt és a vezetést.
Bieder Gábor: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, de a csapat erejét mutatja, hogy vesztes állásból felálltunk és győzelmet arattunk. Gratulálunk a kapusunk debütálásához.
Herold Kristóf

Üstökös FC Bácsa–Abda-VVFK Bau 1–0 (0–0)
Győr, 100 néző. V.: Szikra.
Bácsa: Klement – Bakus K., Szabó Z., Gelencsér (Reizinger), Rigó, Kalmár, Serfőző, Horváth N., Szabó B., Bauer M., Ferenczi (Pasztendorf). Edző: Korsós György.
Abda: Csáktornyai – Dénes, Éri (Tóth E.), Kráz (Jász), Domján (Nyári), Maidics (Kovács), Babayigit, Vajda, Balogh, Mórocz, Lányi. Edző: Szücs Gergely.
Gsz.: Serfőző (93.).
Kiállítva: Lányi (96.).
Két jó focit játszó, győzni akaró csapat bebizonyította, hogy egy 0–0-s mérkőzés is lehet jó hírverése a futballnak, de a 93. percben jött a csattanó, és a jó szériában lévő hazaiak megszerezték a győztes gólt.
Jók: mindenki, ill. mindenki.
Korsós György: – Tragikomikus, hogy a rendes játékidő után, drámai hosszabbításban szereztük meg a teljes mértékben megérdemelt győzelmet.
Szücs Gergely: –  Két szervezett csapat találkozott. Azt gondolom, a mérkőzéshez egy ember nem tudott felnőni. Igazságosabb eredmény lett volna a döntetlen, de gratulálok a Bácsának.
Alföldi Zoltán

Fertőszentmiklós–Győrújfalu 0–3 (0–0)
Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Varga D.
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász (Majoros), Németh P., Csányi, Csikai, Horváth G. (Fekete), Reichstetter (Lakics), Nagy M., Maródi (Golnerits), Török. Edző: Rozmán László.
Győrújfalu: Rengel – Varga  M., Pusztai (Kovács D.), Kutich, Tóth H. (Baj), Nagy M., Lőrincz, Mészáros Á., Takács M., Takács J. (Tóth L.), Brandisz (Vingler). Edző: Horváth Rudolf.
Gsz.: Takács M. (66.), Tóth H. (77.), Nagy M. (83.).
Megérdemelt vendégsiker született.
Jók: senki, ill. mindenki
Tóth István: – Leértünk a gödör aljára, innen remélem, csak felfelé vezet az út. Hajrá, Fertőszentmiklós!
Horváth Rudolf: –  Egy nehéz mérkőzésen fontos három pontot szereztünk. Mindkét csapat dicséretet érdemel.
Tóth István

Csorna–Mezőörs 1–5 (1–2)
Csorna, 200 néző. V.: Csirke.
Csorna: Kantó – Németh O., Tóth K., Kovács P., Ladjánszki, Tóth A., Gönye (Szabó B.), Nagy K. (Vági P.), Horváth N. (Szabó G.), Márton (Peisser), Horváth V. (Herman). Edző: Torma Tamás.
Mezőörs: Germán – Böröczky, Kerékgyártó D., Pankotai (Szántó), Tóth L. (Proceller), Wágenhoffer (Kerékgyártó Á.), Szabó L. (Vári B.), Végh T., Vörös Torma (Nagy K.), Nagy P., Deákovits. Edző: Germán Ferenc.
Gsz.: Németh O. (9.), ill. Vári (37.), Végh T. (42.), Deákovits (55.), Tóth L. (68.), Böröczky (79.). 
Kiállítva: Ladjánszki (44.).
Bár Németh Olivér szép átlövés góljával a Csorna szerezte meg a vezetést, a félidő hajrájában fordított a Mezőörs. A vendégcsapat összességében megérdemelt győzelmet aratott.
Jók: Németh O., Nagy K., Kantó, ill. mindenki
Családi János, elnök: – Az első félidei kiállítás megpecsételte a sorsunkat. A sokkal erősebb játékoskerettel rendelkező ellenfelünk győzött, de az idő nekünk dolgozik.
Germán Ferenc: – Gratulálok a csapatomnak, jó teljesítményt nyújtottunk, végig irányítani tudtuk a mérkőzést. Külön öröm, hogy olyan játékosaink szerezték a góljainkat, akiknek nem ez az elsődleges feladata a csapaton belül.
Baracskai Ádám

A további program, vasárnap: Wiesbauer-Gönyű–Győrújbarát, Ménfőcsanak–Kapuvár, 15 óra.

A bajnokság állása:

1.Gyirmót II10100038 - 630
2.Mezőörs980149 - 924
3.Bácsa1072129 - 823
4.Győrújbarát861122 - 619
5.Koroncó1051419 - 1916
6.Csorna1042420 - 2214
7.Kapuvár841320 - 1113
8.Abda1041519 - 2313
9.Ménfőcsanak931517 - 2610
10.M.-óvár II1031615 - 2810
11.Győrújfalu1030714 - 429
12.Gönyű91179 - 214
13.Vitnyéd911712 - 364
14.F.-szentmiklós101095 - 313

 

 

