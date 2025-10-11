2 órája
Megszorongatta a Vitnyéd a hibátlan Gyirmót II-t, Puska-gólokkal támadt fel a sírból a Koroncó
Öt mérkőzést rendeztek szombaton a vármegyei I. osztály 10. fordulójában.
Vitnyéd–Gyirmót FC Győr II 2–3 (1–2)
Vitnyéd, 150 néző. V.: Imre.
Vitnyéd: Kiss B. – Kóczán, Szalai B. (Szalai D.), Simon, Szalai A., Papp R., Eckhardt (Zombó), Halász, Szalóky, Kovács A., Szakács (Kleizer). Edző:
Gyirmót II: Rusák – Rozs (Virág), Neskov (Barta), Priskin, Árpási (Pázmány), Lázár, Marlen, Tóth D. (Sántha), Nyírjei (Kövi), Lengyel, Dobozi. Edző: Koltai Tamás.
Gsz.: Kovács A. (36.), Szalai (51.), ill. Simon (20., öngól), Priskin (22., 65.).
Nem kellett volna sok, hogy Dávid megtréfálja Góliátot. A megalkuvást nem ismerő hazaiak eltüntették a két csapat közti tabellán lévő különbséget.
Jók: mindenki (A mezőny legjobbja Simon Márton), ill. mindenki.
Kleizer Csaba: – Sokat elárul a mérkőzésről, hogy a végén időt kellett húznia az ellenfélnek. Gratulálok minden játékosomnak és Gyirmótnak a győzelemhez.
Koltai Tamás: – A mérkőzésen a küzdelem dominált, amiből mi jöttünk ki győztesen. Gratulálok a csapatomnak.
Szalai Csaba
Credobus Tehetségközpont–Koroncó 2–3 (0–1)
Mosonmagyaróvár, 80 néző. V.: Csávás.
Mosonmagyaróvár II: Vedrődi – Méhes (Horváth Á.), Mogyorósi, Baróti, Buglyó (Molnár M.), Kovács B., Monda, Járeb, Herceg (Csóka), Nagy K. (Molnár Z.), Gönye. Edző: Borbély Attila.
Koroncó: Illés – Molnár M., Csete (Horváth D.), Majer M. (Hajdú), Présinger, Puska, Bieder (Bodó), Lampert (Horváth R.), Zámbó, Görcs, Molnár T. Játékos-edző: Bieder Gábor.
Gsz.: Gönye (66.), Herceg (75.), ill. Puska (36., 83., 86.).
Az első félidő kissé langyos játékot hozott. A második játékrészben a fiatal hazai csapat egymás után gyorsan két gólt szerzett, a vendégek azonban a „sírból feltámadva” fordítottak.
Jók: Gönye, Monda, Mogyorósi, ill. Puska, Molnár T.
Borbély Attila: – Nagyon megdolgoztak a srácok a lehetséges pontokért, jó kis meccs lehetett a nézőknek. Nagyon dühítő, hogy végül kiengedtük csúszni a kezünk közül már nem először a lélektani előnyt és a vezetést.
Bieder Gábor: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, de a csapat erejét mutatja, hogy vesztes állásból felálltunk és győzelmet arattunk. Gratulálunk a kapusunk debütálásához.
Herold Kristóf
Üstökös FC Bácsa–Abda-VVFK Bau 1–0 (0–0)
Győr, 100 néző. V.: Szikra.
Bácsa: Klement – Bakus K., Szabó Z., Gelencsér (Reizinger), Rigó, Kalmár, Serfőző, Horváth N., Szabó B., Bauer M., Ferenczi (Pasztendorf). Edző: Korsós György.
Abda: Csáktornyai – Dénes, Éri (Tóth E.), Kráz (Jász), Domján (Nyári), Maidics (Kovács), Babayigit, Vajda, Balogh, Mórocz, Lányi. Edző: Szücs Gergely.
Gsz.: Serfőző (93.).
Kiállítva: Lányi (96.).
Két jó focit játszó, győzni akaró csapat bebizonyította, hogy egy 0–0-s mérkőzés is lehet jó hírverése a futballnak, de a 93. percben jött a csattanó, és a jó szériában lévő hazaiak megszerezték a győztes gólt.
Jók: mindenki, ill. mindenki.
Korsós György: – Tragikomikus, hogy a rendes játékidő után, drámai hosszabbításban szereztük meg a teljes mértékben megérdemelt győzelmet.
Szücs Gergely: – Két szervezett csapat találkozott. Azt gondolom, a mérkőzéshez egy ember nem tudott felnőni. Igazságosabb eredmény lett volna a döntetlen, de gratulálok a Bácsának.
Alföldi Zoltán
Fertőszentmiklós–Győrújfalu 0–3 (0–0)
Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Varga D.
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász (Majoros), Németh P., Csányi, Csikai, Horváth G. (Fekete), Reichstetter (Lakics), Nagy M., Maródi (Golnerits), Török. Edző: Rozmán László.
Győrújfalu: Rengel – Varga M., Pusztai (Kovács D.), Kutich, Tóth H. (Baj), Nagy M., Lőrincz, Mészáros Á., Takács M., Takács J. (Tóth L.), Brandisz (Vingler). Edző: Horváth Rudolf.
Gsz.: Takács M. (66.), Tóth H. (77.), Nagy M. (83.).
Megérdemelt vendégsiker született.
Jók: senki, ill. mindenki
Tóth István: – Leértünk a gödör aljára, innen remélem, csak felfelé vezet az út. Hajrá, Fertőszentmiklós!
Horváth Rudolf: – Egy nehéz mérkőzésen fontos három pontot szereztünk. Mindkét csapat dicséretet érdemel.
Tóth István
Csorna–Mezőörs 1–5 (1–2)
Csorna, 200 néző. V.: Csirke.
Csorna: Kantó – Németh O., Tóth K., Kovács P., Ladjánszki, Tóth A., Gönye (Szabó B.), Nagy K. (Vági P.), Horváth N. (Szabó G.), Márton (Peisser), Horváth V. (Herman). Edző: Torma Tamás.
Mezőörs: Germán – Böröczky, Kerékgyártó D., Pankotai (Szántó), Tóth L. (Proceller), Wágenhoffer (Kerékgyártó Á.), Szabó L. (Vári B.), Végh T., Vörös Torma (Nagy K.), Nagy P., Deákovits. Edző: Germán Ferenc.
Gsz.: Németh O. (9.), ill. Vári (37.), Végh T. (42.), Deákovits (55.), Tóth L. (68.), Böröczky (79.).
Kiállítva: Ladjánszki (44.).
Bár Németh Olivér szép átlövés góljával a Csorna szerezte meg a vezetést, a félidő hajrájában fordított a Mezőörs. A vendégcsapat összességében megérdemelt győzelmet aratott.
Jók: Németh O., Nagy K., Kantó, ill. mindenki
Családi János, elnök: – Az első félidei kiállítás megpecsételte a sorsunkat. A sokkal erősebb játékoskerettel rendelkező ellenfelünk győzött, de az idő nekünk dolgozik.
Germán Ferenc: – Gratulálok a csapatomnak, jó teljesítményt nyújtottunk, végig irányítani tudtuk a mérkőzést. Külön öröm, hogy olyan játékosaink szerezték a góljainkat, akiknek nem ez az elsődleges feladata a csapaton belül.
Baracskai Ádám
A további program, vasárnap: Wiesbauer-Gönyű–Győrújbarát, Ménfőcsanak–Kapuvár, 15 óra.
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót II
|10
|10
|0
|0
|38 - 6
|30
|2.
|Mezőörs
|9
|8
|0
|1
|49 - 9
|24
|3.
|Bácsa
|10
|7
|2
|1
|29 - 8
|23
|4.
|Győrújbarát
|8
|6
|1
|1
|22 - 6
|19
|5.
|Koroncó
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|6.
|Csorna
|10
|4
|2
|4
|20 - 22
|14
|7.
|Kapuvár
|8
|4
|1
|3
|20 - 11
|13
|8.
|Abda
|10
|4
|1
|5
|19 - 23
|13
|9.
|Ménfőcsanak
|9
|3
|1
|5
|17 - 26
|10
|10.
|M.-óvár II
|10
|3
|1
|6
|15 - 28
|10
|11.
|Győrújfalu
|10
|3
|0
|7
|14 - 42
|9
|12.
|Gönyű
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
|13.
|Vitnyéd
|9
|1
|1
|7
|12 - 36
|4
|14.
|F.-szentmiklós
|10
|1
|0
|9
|5 - 31
|3