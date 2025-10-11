1 órája
Megszorongatta a Vitnyéd a hibátlan Gyirmót II-t, Puska-gólokkal támadt fel a sírból a Koroncó
Öt mérkőzést rendeztek szombaton a vármegyei I. osztály 10. fordulójában.
Vitnyéd–Gyirmót FC Győr II 2–3 (1–2)
Vitnyéd, 150 néző. V.: Imre.
Vitnyéd: Kiss B. – Kóczán, Szalai B. (Szalai D.), Simon, Szalai A., Papp R., Eckhardt (Zombó), Halász, Szalóky, Kovács A., Szakács (Kleizer). Edző:
Gyirmót II: Rusák – Rozs (Virág), Neskov (Barta), Priskin, Árpási (Pázmány), Lázár, Marlen, Tóth D. (Sántha), Nyírjei (Kövi), Lengyel, Dobozi. Edző: Koltai Tamás.
Gsz.: Kovács A. (36.), Szalai (51.), ill. Simon (20., öngól), Priskin (22., 65.).
Nem kellett volna sok, hogy Dávid megtréfálja Góliátot. A megalkuvást nem ismerő hazaiak eltüntették a két csapat közti tabellán lévő különbséget.
Jók: mindenki (A mezőny legjobbja Simon Márton), ill. mindenki.
Kleizer Csaba: – Sokat elárul a mérkőzésről, hogy a végén időt kellett húznia az ellenfélnek. Gratulálok minden játékosomnak és Gyirmótnak a győzelemhez.
Koltai Tamás: – A mérkőzésen a küzdelem dominált, amiből mi jöttünk ki győztesen. Gratulálok a csapatomnak.
Szalai Csaba
Credobus Tehetségközpont–Koroncó 2–3 (0–1)
Mosonmagyaróvár, 80 néző. V.: Csávás.
Mosonmagyaróvár II: Vedrődi – Méhes (Horváth Á.), Mogyorósi, Baróti, Buglyó (Molnár M.), Kovács B., Monda, Járeb, Herceg (Csóka), Nagy K. (Molnár Z.), Gönye. Edző: Borbély Attila.
Koroncó: Illés – Molnár M., Csete (Horváth D.), Majer M. (Hajdú), Présinger, Puska, Bieder (Bodó), Lampert (Horváth R.), Zámbó, Görcs, Molnár T. Játékos-edző: Bieder Gábor.
Gsz.: Gönye (66.), Herceg (75.), ill. Puska (36., 83., 86.).
Az első félidő kissé langyos játékot hozott. A második játékrészben a fiatal hazai csapat egymás után gyorsan két gólt szerzett, a vendégek azonban a „sírból feltámadva” fordítottak.
Jók: Gönye, Monda, Mogyorósi, ill. Puska, Molnár T.
Borbély Attila: – Nagyon megdolgoztak a srácok a lehetséges pontokért, jó kis meccs lehetett a nézőknek. Nagyon dühítő, hogy végül kiengedtük csúszni a kezünk közül már nem először a lélektani előnyt és a vezetést.
Bieder Gábor: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, de a csapat erejét mutatja, hogy vesztes állásból felálltunk és győzelmet arattunk. Gratulálunk a kapusunk debütálásához.
Herold Kristóf
Üstökös FC Bácsa–Abda-VVFK Bau 1–0 (0–0)
Győr, 100 néző. V.: Szikra.
Bácsa: Klement – Bakus K., Szabó Z., Gelencsér (Reizinger), Rigó, Kalmár, Serfőző, Horváth N., Szabó B., Bauer M., Ferenczi (Pasztendorf). Edző: Korsós György.
Abda: Csáktornyai – Dénes, Éri (Tóth E.), Kráz (Jász), Domján (Nyári), Maidics (Kovács), Babayigit, Vajda, Balogh, Mórocz, Lányi. Edző: Szücs Gergely.
Gsz.: Serfőző (93.).
Kiállítva: Lányi (96.).
Két jó focit játszó, győzni akaró csapat bebizonyította, hogy egy 0–0-s mérkőzés is lehet jó hírverése a futballnak, de a 93. percben jött a csattanó, és a jó szériában lévő hazaiak megszerezték a győztes gólt.
Jók: mindenki, ill. mindenki.
Korsós György: – Tragikomikus, hogy a rendes játékidő után, drámai hosszabbításban szereztük meg a teljes mértékben megérdemelt győzelmet.
Szücs Gergely: – Két szervezett csapat találkozott. Azt gondolom, a mérkőzéshez egy ember nem tudott felnőni. Igazságosabb eredmény lett volna a döntetlen, de gratulálok a Bácsának.
Alföldi Zoltán
Fertőszentmiklós–Győrújfalu 0–3 (0–0)
Részletek később!
Csorna–Mezőörs, 17 óra
A további prgoram, vasárnap: Wiesbauer-Gönyű–Győrújbarát, Ménfőcsanak–Kapuvár, 15 óra.