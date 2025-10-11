Megszorongatta a Vitnyéd a hibátlan Gyirmót II-t, Puska-gólokkal támadt fel a sírból a Koroncó

Vitnyéd–Gyirmót FC Győr II 2–3 (1–2)

Vitnyéd, 150 néző. V.: Imre.

Vitnyéd: Kiss B. – Kóczán, Szalai B. (Szalai D.), Simon, Szalai A., Papp R., Eckhardt (Zombó), Halász, Szalóky, Kovács A., Szakács (Kleizer). Edző:

Gyirmót II: Rusák – Rozs (Virág), Neskov (Barta), Priskin, Árpási (Pázmány), Lázár, Marlen, Tóth D. (Sántha), Nyírjei (Kövi), Lengyel, Dobozi. Edző: Koltai Tamás.

Gsz.: Kovács A. (36.), Szalai (51.), ill. Simon (20., öngól), Priskin (22., 65.).

Nem kellett volna sok, hogy Dávid megtréfálja Góliátot. A megalkuvást nem ismerő hazaiak eltüntették a két csapat közti tabellán lévő különbséget.

Jók: mindenki (A mezőny legjobbja Simon Márton), ill. mindenki.

Kleizer Csaba: – Sokat elárul a mérkőzésről, hogy a végén időt kellett húznia az ellenfélnek. Gratulálok minden játékosomnak és Gyirmótnak a győzelemhez.

Koltai Tamás: – A mérkőzésen a küzdelem dominált, amiből mi jöttünk ki győztesen. Gratulálok a csapatomnak.

Szalai Csaba

Credobus Tehetségközpont–Koroncó 2–3 (0–1)

Mosonmagyaróvár, 80 néző. V.: Csávás.

Mosonmagyaróvár II: Vedrődi – Méhes (Horváth Á.), Mogyorósi, Baróti, Buglyó (Molnár M.), Kovács B., Monda, Járeb, Herceg (Csóka), Nagy K. (Molnár Z.), Gönye. Edző: Borbély Attila.

Koroncó: Illés – Molnár M., Csete (Horváth D.), Majer M. (Hajdú), Présinger, Puska, Bieder (Bodó), Lampert (Horváth R.), Zámbó, Görcs, Molnár T. Játékos-edző: Bieder Gábor.

Gsz.: Gönye (66.), Herceg (75.), ill. Puska (36., 83., 86.).

Az első félidő kissé langyos játékot hozott. A második játékrészben a fiatal hazai csapat egymás után gyorsan két gólt szerzett, a vendégek azonban a „sírból feltámadva” fordítottak.

Jók: Gönye, Monda, Mogyorósi, ill. Puska, Molnár T.

Borbély Attila: – Nagyon megdolgoztak a srácok a lehetséges pontokért, jó kis meccs lehetett a nézőknek. Nagyon dühítő, hogy végül kiengedtük csúszni a kezünk közül már nem először a lélektani előnyt és a vezetést.

Bieder Gábor: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl, de a csapat erejét mutatja, hogy vesztes állásból felálltunk és győzelmet arattunk. Gratulálunk a kapusunk debütálásához.

Herold Kristóf