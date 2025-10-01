1 órája
Megint gálázott a Sopron
Második mérkőzését is megnyerte a címvédő Sopron Basket a női kosárlabda NB I-ben. A 17-szeres aranyérmes soproniak szombaton 55 ponttal verték a légiósok nélkül felálló Vasas Akadémiát, ezúttal pedig 43 ponttal bizonyultak jobbnak ugyancsak hazai pályán a Ceglédnél.
Fotó: Tóth Zsombor/Sopron Basket
Sopron Basket–VBW Cegléd 95–52 (31–10, 24–12, 23–16, 17–14)
Sopron, Novomatic-aréna, NB I-es női mérkőzés, 500 néző.
V.: Söjtöry, dr. Popgyákunik, Csák M.
Sopron: MÜHL 10/6, FRISKOVEC 13/9, SINKA-PÁLINKÁS 12/9, SITKU 18/3, WALLACK 14/12. Cs.: Laczkó 11/9, BÖRÖNDY 5, Jevtovics 2, Rokob 10/9. Edző: Gáspár Dávid.
Cegléd: VALLADAY 22/3, Albert 2, Popovics 14, Farkas P. 2, Barnai 10. Cs.: Szoboszlai 2, Kaid, Zsámár P., Felső, Viszmeg. Edző: Földi Attila.
Sinka-Pálinkás Szofi ott folytatta, ahol a Vasas ellen – amikor mind az öt triplakísérletét a kosárba juttatta – abbahagyta, az ő hárompontosával indult a találkozó. Ez többi hazai játékosnak is kedvet adott a távoli találatokhoz, három perc alatt négy soproni játékos is dobott egy-egy triplát. A remek sorozatnak köszönhetően már a nyitó negyed közepén 10 pontos előnyt szerzett a címvédő. A vendégeket két légiós, Popovics és Valladay próbálta versenyben tartani. A negyed második felében a második tripláját beemelő Wallack, és Sitku révén tovább nőtt a különbség. A negyed hajrájában Sinka-Pálinkás felnőtt karrierje során először rontott triplát. A szakasz végén Laczkó és Böröndy hármasával, valamint újabb Sitku kosarával 20 pont fölé nőtt a különbség.
A második negyed elején Friskovec villanásaival és a fiatal soproni csapat egyik legifjabb, ráadásul saját nevelésű játékosa, Rokob Zóra két triplájával „nyílt” tovább az olló, a szakasz derekán 30 pont fölé nőtt a különbség, ami szünetig 33-ra (55–22) nőtt.
A harmadik negyedben sokáig kiegyenlített volt a játék, majd a szakasz végén Sinka-Pálinkás két újabb hármasával, továbbá a nagy kedvvel, jól játszó Wallack triplájával 40 pontra nőtt a hazai előny. A jelentős különbség miatt a záró etap mér végképp csak formalitás volt, Gáspár Dávid együttese a papírformának megfelelően biztosan nyert.
Gáspár Dávid: – Látni kell a játék azon elemeit, amelyeket fejlesztenünk kell. Az utolsó negyedben bőven volt ebből. Büntetőknél, elvesztett lepattanók, bent maradt faultok, mellyel hagyjuk az ellenfél néhány játékosát ritmusba jönni. Ha ezeket az apróságokat nem vesszük észre, a fejlődés útját állítjuk meg. Elégedetlenek azonban nem lehetünk! Jó ritmust diktálunk, jó dobószázalékkal értékesítettük a hárompontosokat, látványos volt a játékunk, sok növekedési, fejlődési potenciál van a csapatban. Arra törekszünk, hogy ezt megvalósítsuk. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy kilátogattak a helyszínre és buzdítottak minket!