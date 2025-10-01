Megint gálázott a Sopron

Sopron Basket–VBW Cegléd 95–52 (31–10, 24–12, 23–16, 17–14)

Sopron, Novomatic-aréna, NB I-es női mérkőzés, 500 néző.

V.: Söjtöry, dr. Popgyákunik, Csák M.

Sopron: MÜHL 10/6, FRISKOVEC 13/9, SINKA-PÁLINKÁS 12/9, SITKU 18/3, WALLACK 14/12. Cs.: Laczkó 11/9, BÖRÖNDY 5, Jevtovics 2, Rokob 10/9. Edző: Gáspár Dávid.

Cegléd: VALLADAY 22/3, Albert 2, Popovics 14, Farkas P. 2, Barnai 10. Cs.: Szoboszlai 2, Kaid, Zsámár P., Felső, Viszmeg. Edző: Földi Attila.

Sinka-Pálinkás Szofi ott folytatta, ahol a Vasas ellen – amikor mind az öt triplakísérletét a kosárba juttatta – abbahagyta, az ő hárompontosával indult a találkozó. Ez többi hazai játékosnak is kedvet adott a távoli találatokhoz, három perc alatt négy soproni játékos is dobott egy-egy triplát. A remek sorozatnak köszönhetően már a nyitó negyed közepén 10 pontos előnyt szerzett a címvédő. A vendégeket két légiós, Popovics és Valladay próbálta versenyben tartani. A negyed második felében a második tripláját beemelő Wallack, és Sitku révén tovább nőtt a különbség. A negyed hajrájában Sinka-Pálinkás felnőtt karrierje során először rontott triplát. A szakasz végén Laczkó és Böröndy hármasával, valamint újabb Sitku kosarával 20 pont fölé nőtt a különbség.

A második negyed elején Friskovec villanásaival és a fiatal soproni csapat egyik legifjabb, ráadásul saját nevelésű játékosa, Rokob Zóra két triplájával „nyílt” tovább az olló, a szakasz derekán 30 pont fölé nőtt a különbség, ami szünetig 33-ra (55–22) nőtt.

A harmadik negyedben sokáig kiegyenlített volt a játék, majd a szakasz végén Sinka-Pálinkás két újabb hármasával, továbbá a nagy kedvvel, jól játszó Wallack triplájával 40 pontra nőtt a hazai előny. A jelentős különbség miatt a záró etap mér végképp csak formalitás volt, Gáspár Dávid együttese a papírformának megfelelően biztosan nyert.