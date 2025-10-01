október 1., szerda

Malvin névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

27 perce

Megint gálázott a Sopron

Címkék#női NB I#Sopron Basket#kosárlabda

Második mérkőzését is megnyerte a címvédő Sopron Basket a női kosárlabda NB I-ben. A 17-szeres aranyérmes soproniak szombaton 55 ponttal verték a légiósok nélkül felálló Vasas Akadémiát, ezúttal pedig 43 ponttal bizonyultak jobbnak ugyancsak hazai pályán a Ceglédnél.

Megint gálázott a Sopron

Fotó: Tóth Zsombor/Sopron Basket

Sopron Basket–VBW Cegléd 95–52 (31–10, 24–12, 23–16, 17–14)
Sopron, Novomatic-aréna, NB I-es női mérkőzés, 500 néző.
V.: Söjtöry, dr. Popgyákunik, Csák M.
Sopron: MÜHL 10/6, FRISKOVEC 13/9, SINKA-PÁLINKÁS 12/9, SITKU 18/3, WALLACK 14/12. Cs.: Laczkó 11/9, BÖRÖNDY 5, Jevtovics 2, Rokob 10/9. Edző: Gáspár Dávid.
Cegléd: VALLADAY 22/3, Albert 2,  Popovics 14,  Farkas P. 2, Barnai 10. Cs.: Szoboszlai 2, Kaid, Zsámár P., Felső, Viszmeg. Edző: Földi Attila.

Sinka-Pálinkás Szofi ott folytatta, ahol a Vasas ellen – amikor mind az öt triplakísérletét a kosárba juttatta – abbahagyta,  az ő hárompontosával indult a találkozó. Ez többi hazai játékosnak is kedvet adott a távoli találatokhoz, három perc alatt négy soproni játékos is dobott egy-egy triplát. A remek sorozatnak köszönhetően már a nyitó negyed közepén 10 pontos előnyt szerzett a címvédő. A vendégeket két légiós, Popovics és Valladay próbálta versenyben tartani. A negyed második felében a második tripláját beemelő Wallack, és Sitku révén tovább nőtt a különbség. A negyed hajrájában Sinka-Pálinkás felnőtt karrierje során először rontott triplát. A szakasz végén Laczkó és Böröndy hármasával, valamint újabb Sitku kosarával 20 pont fölé nőtt a különbség.
A második negyed elején Friskovec villanásaival és a fiatal soproni csapat egyik legifjabb, ráadásul saját nevelésű játékosa, Rokob Zóra két triplájával „nyílt” tovább az olló, a szakasz derekán 30 pont fölé nőtt a különbség, ami szünetig 33-ra (55–22) nőtt.
A harmadik negyedben sokáig kiegyenlített volt a játék, majd a szakasz végén Sinka-Pálinkás két újabb hármasával, továbbá a nagy kedvvel, jól játszó Wallack triplájával 40 pontra nőtt a hazai előny. A jelentős különbség miatt a záró etap mér végképp csak formalitás volt, Gáspár Dávid együttese a papírformának megfelelően biztosan nyert.

Gáspár Dávid: Látni kell a játék azon elemeit, amelyeket fejlesztenünk kell. Az utolsó negyedben bőven volt ebből. Büntetőknél, elvesztett lepattanók, bent maradt faultok, mellyel hagyjuk az ellenfél néhány játékosát ritmusba jönni. Ha ezeket az apróságokat nem vesszük észre, a fejlődés útját állítjuk meg. Elégedetlenek azonban nem lehetünk! Jó ritmust diktálunk, jó dobószázalékkal értékesítettük a hárompontosokat, látványos volt a játékunk, sok növekedési, fejlődési potenciál van a csapatban. Arra törekszünk, hogy ezt megvalósítsuk. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy kilátogattak a helyszínre és buzdítottak minket! 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu