Labdarúgó NB III, Északnyugati csoport

2 órája

Megérdemelt soproni pont

Címkék#Veszprém#Ferenczi#FC Sopron

Kisalföld.hu
Megérdemelt soproni pont

Veszprém–FC Sopron 0–0
Veszprém, 150 néző. V.: Molnár R.
Veszprém: Héninger – Tóth G., Dömötör, Mayer (Baján, 53.), Irmes (Farkas, 85.), Volter, Somogyi, Baldauf, Somogyi-Bakos (Berzsenyi, 61.), Horváth B. (Molnár L., 61.), Kiss M. Edző: Gunther Zsolt.
FC Sopron: Ferenczi – Bokor (Kovács, 82.), Varga, Somogyi, Oláh, Szilágyi, Molnár, Tóth D. (Szóka, 82.), Fendrik (Végh, 89.), Orosz, Reseterits. Edző: Finta Zoltán.
A Sopron nem feltartott kézzel lépett pályára, meg is voltak a helyzetei az első félidőben. Tóth és Oláh próbálkozásainál volt Héningernek dolga.
Fordulás után jobban kezdett a vendégcsapat, Héninger védett Molnár helyzeténél. A folytatásban aztán a Veszprém jutott el lehetőségekig. 
Finta Zoltán: - Küzdelmes mérkőzést játszottunk. Próbáltunk kezdeményezőbbek lenni, többet birtokoltuk a labdát a Veszprémnél. Szerintem több helyzetünk volt, mint ellenfelünknek. Három nagy és több kisebb lehetőséget számoltam.  A döntetlen igazságos eredmény.
 

 

