Megérdemelt soproni pont

Veszprém–FC Sopron 0–0

Veszprém, 150 néző. V.: Molnár R.

Veszprém: Héninger – Tóth G., Dömötör, Mayer (Baján, 53.), Irmes (Farkas, 85.), Volter, Somogyi, Baldauf, Somogyi-Bakos (Berzsenyi, 61.), Horváth B. (Molnár L., 61.), Kiss M. Edző: Gunther Zsolt.

FC Sopron: Ferenczi – Bokor (Kovács, 82.), Varga, Somogyi, Oláh, Szilágyi, Molnár, Tóth D. (Szóka, 82.), Fendrik (Végh, 89.), Orosz, Reseterits. Edző: Finta Zoltán.

A Sopron nem feltartott kézzel lépett pályára, meg is voltak a helyzetei az első félidőben. Tóth és Oláh próbálkozásainál volt Héningernek dolga.

Fordulás után jobban kezdett a vendégcsapat, Héninger védett Molnár helyzeténél. A folytatásban aztán a Veszprém jutott el lehetőségekig.

Finta Zoltán: - Küzdelmes mérkőzést játszottunk. Próbáltunk kezdeményezőbbek lenni, többet birtokoltuk a labdát a Veszprémnél. Szerintem több helyzetünk volt, mint ellenfelünknek. Három nagy és több kisebb lehetőséget számoltam. A döntetlen igazságos eredmény.

