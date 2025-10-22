„Még van bennem tartalék” - mondta, miután élete legjobbját nyújtotta

Ahogy arról beszámoltunk, a Győri AC kiválósága, Mészáros Krisztofer nyolcadik helyen végzett az egyéni összetett szerdai döntőjében a tornászok jakartai világbajnokságán, a számot a 2021-es tokiói olimpiai bajnok japán Hasimoto Daiki nyerte.

A tavalyi párizsi olimpián kilencedik Mészáros a 15. helyen került be a 24-es fináléba, és emellett majd a talaj pénteki döntőjében is érdekelt lesz. Talajon 13,366, lólengésben 13,666, gyűrűn 12,866, ugrásban 13,500, korláton 13,600 és nyújtón 13,666 pontot kapott, így 80,664 pontja lett.

Mészáros Krisztofer élete legjobb eredményét érte el a vb-n.

Fotó: MATSZ

Nagyon örülök, hogy sikerült előrelépnem a tavalyi olimpiai kilencedik hely után, és most a világbajnokságon a legjobb nyolc közé kerültem. Úgy érzem, sikerült megcsinálnom a gyakorlataimat, de tudom, hogy még van bennem tartalék. Van hová fejlődni, és jövőre szeretnék még előrébb végezni

– értékelt a magyar szövetség (MTSZ) hírlevelében Mészáros.

Legutóbb „egyszámjegyű” magyar eredményt férfi összetettben Supola Zoltán ért el, aki 1994-ben kilencedik volt. Guczoghy György 1983-ben, Borkai Zsolt 1987-ben egyaránt ötödik lett, míg Takács Gyula 1989-ben – akárcsak most Mészáros – nyolcadik.

Altorjai Sándor, az MTSZ főtitkára szerint a helyezés reális és kiemelkedő:

„Nagyon jól tornázott Mészáros. Ez a teljesítmény stabil, kiegyensúlyozott, és azt mutatja, hogy az élmezőnyben a helye. A pontszámok versenyről versenyre változnak, de a mostani 80 fölötti eredmény a világ egyik legerősebb mezőnyében született. Európából a harmadik legjobb lett, ráadásul úgy, hogy az oroszok és a fehéroroszok is visszatértek. Ez mindenképp hatalmas fegyvertény.”

Hozzátette, hogy a talajfináléban is bizakodva várják a folytatást:

„Egy döntőben bármi megtörténhet, Krisztofernek pedig ott a helye a legjobbak között. Szép gyakorlatot kell bemutatnia, és akkor bármi elérhető.”

A háromszoros olimpiai bajnok Hasimotónak ez volt az ötödik vb-címe.

A csütörtöki női összetett döntőben Mayer Gréta és Székely Zója érdekelt, utóbbi a felemáskorlát fináléjában is szerepel majd pénteken.