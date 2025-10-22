50 perce
„Még van bennem tartalék” - mondta, miután élete legjobbját nyújtotta
Ahogy arról beszámoltunk, a Győri AC kiválósága, Mészáros Krisztofer nyolcadik helyen végzett az egyéni összetett szerdai döntőjében a tornászok jakartai világbajnokságán, a számot a 2021-es tokiói olimpiai bajnok japán Hasimoto Daiki nyerte.
A tavalyi párizsi olimpián kilencedik Mészáros a 15. helyen került be a 24-es fináléba, és emellett majd a talaj pénteki döntőjében is érdekelt lesz. Talajon 13,366, lólengésben 13,666, gyűrűn 12,866, ugrásban 13,500, korláton 13,600 és nyújtón 13,666 pontot kapott, így 80,664 pontja lett.
Nagyon örülök, hogy sikerült előrelépnem a tavalyi olimpiai kilencedik hely után, és most a világbajnokságon a legjobb nyolc közé kerültem. Úgy érzem, sikerült megcsinálnom a gyakorlataimat, de tudom, hogy még van bennem tartalék. Van hová fejlődni, és jövőre szeretnék még előrébb végezni
– értékelt a magyar szövetség (MTSZ) hírlevelében Mészáros.
Legutóbb „egyszámjegyű” magyar eredményt férfi összetettben Supola Zoltán ért el, aki 1994-ben kilencedik volt. Guczoghy György 1983-ben, Borkai Zsolt 1987-ben egyaránt ötödik lett, míg Takács Gyula 1989-ben – akárcsak most Mészáros – nyolcadik.
Altorjai Sándor, az MTSZ főtitkára szerint a helyezés reális és kiemelkedő:
„Nagyon jól tornázott Mészáros. Ez a teljesítmény stabil, kiegyensúlyozott, és azt mutatja, hogy az élmezőnyben a helye. A pontszámok versenyről versenyre változnak, de a mostani 80 fölötti eredmény a világ egyik legerősebb mezőnyében született. Európából a harmadik legjobb lett, ráadásul úgy, hogy az oroszok és a fehéroroszok is visszatértek. Ez mindenképp hatalmas fegyvertény.”
Hozzátette, hogy a talajfináléban is bizakodva várják a folytatást:
„Egy döntőben bármi megtörténhet, Krisztofernek pedig ott a helye a legjobbak között. Szép gyakorlatot kell bemutatnia, és akkor bármi elérhető.”
A háromszoros olimpiai bajnok Hasimotónak ez volt az ötödik vb-címe.
A csütörtöki női összetett döntőben Mayer Gréta és Székely Zója érdekelt, utóbbi a felemáskorlát fináléjában is szerepel majd pénteken.