Labdarúgás

40 perce

Megszületik-e a negyedik győzelem? ETO FC-Diósgyőr online 20.30 órától

Címkék#győri#Oleksandr Piscsur#ETO#ETO FC#DVTK

Az ETO FC számára hazai mérkőzéssel folytatódik a Fizz Liga. A zöld-fehérek esélyesek a Diósgyőr ellen. Az ETO a negyedik bajnoki sikerére hajt.

Megszületik-e a negyedik győzelem? ETO FC-Diósgyőr online 20.30 órától

A válogatott szünet után a hétvégén folytatódik a pontvadászat a Fizz Liga, NB I-ben. Az ETO szombat este lép pályára.

ETO
Az ETO kemény meccsre számíthat a DVTK ellen.

ETO FC-DVTK
Győr, ETO Park, ma, 20.30. 
A győri csapatba visszatértek a válogatottakban szerepelt játékosok, így a hosszabb ideje hiányzó Oleksandr  Piscsur is, aki az U20 világbajnokságon járt az ukrán csapattal. Ott minden mérkőzésen játszott és egy gólt szerzett.
A DVTK két hónapja nem nyert bajnokit, a legutóbbi kettőn még gólt sem szerzett, tehát nem véletlen, hogy Vladimir Radenkovic vezetőedző csapata csak a tizedik a tabellán.

A papírforma ismét az ETO győzelmét ígéri. A győriek őszi negyedik sikerükért hajtanak a bajnokságban.
 

 

 

