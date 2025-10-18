Megszületik-e a negyedik győzelem? ETO FC-Diósgyőr online 20.30 órától

A válogatott szünet után a hétvégén folytatódik a pontvadászat a Fizz Liga, NB I-ben. Az ETO szombat este lép pályára.

Az ETO kemény meccsre számíthat a DVTK ellen.

ETO FC-DVTK

Győr, ETO Park, ma, 20.30.

A győri csapatba visszatértek a válogatottakban szerepelt játékosok, így a hosszabb ideje hiányzó Oleksandr Piscsur is, aki az U20 világbajnokságon járt az ukrán csapattal. Ott minden mérkőzésen játszott és egy gólt szerzett.

A DVTK két hónapja nem nyert bajnokit, a legutóbbi kettőn még gólt sem szerzett, tehát nem véletlen, hogy Vladimir Radenkovic vezetőedző csapata csak a tizedik a tabellán.

A papírforma ismét az ETO győzelmét ígéri. A győriek őszi negyedik sikerükért hajtanak a bajnokságban.

