Futóverseny

45 perce

Könnyek a célban - rekordot dönthet az idei Budapest Maraton

Címkék#White-City Stadion#Windsori kastély#futás#maraton

A hét végén több tízezer futó rajtol Budapesten, az ELTE Lágymányosi Campusa elől. A 40. Spar Budapest Maratonon a családi futamoktól kezdve öt, tíz, harminc, vagy a klasszikus, 42,2 kilométeres táv közül választhatnak a hobbisportolók.

Venesz Klaudia

Semmihez sem fogható érzés átszakítani – akár csak képzeletben is – több mint negyven kilométer futás után a célszalagot. A 40. Spar Budapest Maraton kétségkívül a legnagyobb felkészülést igénylő távja ez, hosszú hónapok munkájának gyümölcsét aratják le az itt indulók.

maraton
Külföldiek körében is rendkívül népszerű a budapesti maraton, a határon túli nevezők hatvan százaléka a klasszikus távot választja.
Forrás: Facebook/Spar Budapest Maraton

A Spar-maraton Magyarország legnagyobb szabadidőport-rendezvényévé nőtte ki magát az elmúlt évtizedekben: míg a COVID-időszakot megelőzően a futók száma meghaladta a 30 ezret, egy kisebb visszaesés után tavaly újra megközelítette ezt, 2025-ben pedig várhatóan történelmi csúcsot dönt. Ami nem is csoda: a tapasztalt szervezői gárda és Kocsis Árpád, a BSI Sportiroda ügyvezetőjének személye a garancia arra, hogy az „elsőbálozók” is maradandó élményt szereznek október második hétvégéjén.

Maraton ikonikus helyeken

A pályán bőven akad látnivaló, a mezőny elhalad

  • a Széchenyi Lánchídon
  • a Magyar Tudományos Akadémia épülete előtt,
  • a Bálna közelében
  • a Margit-szigeten, ahol amíg az egészsége engedte, Monspart Sarolta (1944-2021, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett tájfutó világbajnok, sportlegenda) kereplőjével és néhány jó szóval biztatta a futókat
  • a Dagály Strandnál
  • a Parlament monumentális épülete előtt
  • az utolsó kapaszkodó pedig Szabadság híd, ahonnan már tényleg nincs sok hátra.

A verseny a Műegyetem előtti célzónában ér véget, garantáltan könnyek között.

Aki valaha futott maratont, pontosan tudja, miről beszél az, aki azt állítja: 38 kilométert lábból, majd négy kilométert elszántságból tesz meg a sportoló, az utolsó 195 méter pedig a szív diadala. Kevesek tudják megfutni ezt a távot anélkül, hogy elérjék a „falat”, azt a pontot, amikor az ember már a feladás gondolatával küszködik. Ezen átlendülve, új erőre kapva a teljesítésért járó jutalom nem csupán a csodás érem, amit a nyakába akasztanak a célterületen botladozó, fáradt lábú versenyzőnek, hanem az a fantasztikus érzés, ami a hosszú felkészülési időszakot zárja le – a sok elrontott frissítést, a küzdelmes futásokat a legnagyobb melegben, vagy épp fázva, akkor is, ha az embernek épp nem volt kedve elindulni.

Kocza István állandó résztvevője a nagyobb versenyeknek, a budapesti maratont évek óta Rubik-kocka jelmezben teljesíti.
Forrás: Facebook/Spar Budapest Maraton

Az idei befutóérmek központi motívuma a Halászbástya. A Spar Budapest Maraton szervezői 3,5 tonnányi medállal készültek, amelyek mérete és kidolgozottsága a teljesített táv hosszától függ, tükrözve a különböző sportteljesítményeket.

Két napos futófesztivál első napján, október 11-én a családi futamok, valamint a rövidtávok rajtolnak, 12-én, vasárnap pedig a hosszabb futamokat rendezik, így a 14, 30 és 42,2 kilométeres távon indulókat várják.

Miért 42195 méter a maraton hossza?
A görög legenda szerint Pheidippész a görög-perzsa háborúk során mintegy 150 mérföldnyi távolságot tett meg Marathón és Spárta között, hogy a spártaiakat segítségül hívja. Erre ígéretet kapott, majd visszafutott Marathónba, hogy átadja az üzenetet. Amikor ezt megtette, a katona holtan rogyott össze, persze ez csak egy legenda. Az első újkori, 1896-os olimpián rendezték meg az első maratont, amely a két város közti távolságot szimbolizálta, de ez valójában csak 36,7 kilométer volt. Az első olimpiákon még nem volt hiteles mérés. Az 1908-as londoni olimpiára 42 kilométerre növelték a távot, ennyi volt ugyanis a Windsori kastély és a White-City Stadion közti távolság. A hozzátett 195 méter története még érdekesebb: Alexandra királynő kedvéért adták a távhoz, hogy az uralkodó a királyi díszpáholyból láthassa a befutókat. A maraton hossza 1921 óta 42195 méter.

 

