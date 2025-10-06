Könnyek a célban - rekordot dönthet az idei Budapest Maraton

Semmihez sem fogható érzés átszakítani – akár csak képzeletben is – több mint negyven kilométer futás után a célszalagot. A 40. Spar Budapest Maraton kétségkívül a legnagyobb felkészülést igénylő távja ez, hosszú hónapok munkájának gyümölcsét aratják le az itt indulók.

Külföldiek körében is rendkívül népszerű a budapesti maraton, a határon túli nevezők hatvan százaléka a klasszikus távot választja.

Forrás: Facebook/Spar Budapest Maraton

A Spar-maraton Magyarország legnagyobb szabadidőport-rendezvényévé nőtte ki magát az elmúlt évtizedekben: míg a COVID-időszakot megelőzően a futók száma meghaladta a 30 ezret, egy kisebb visszaesés után tavaly újra megközelítette ezt, 2025-ben pedig várhatóan történelmi csúcsot dönt. Ami nem is csoda: a tapasztalt szervezői gárda és Kocsis Árpád, a BSI Sportiroda ügyvezetőjének személye a garancia arra, hogy az „elsőbálozók” is maradandó élményt szereznek október második hétvégéjén.

Maraton ikonikus helyeken

A pályán bőven akad látnivaló, a mezőny elhalad

a Széchenyi Lánchídon

a Magyar Tudományos Akadémia épülete előtt,

a Bálna közelében

a Margit-szigeten, ahol amíg az egészsége engedte, Monspart Sarolta (1944-2021, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett tájfutó világbajnok, sportlegenda) kereplőjével és néhány jó szóval biztatta a futókat

a Dagály Strandnál

a Parlament monumentális épülete előtt

az utolsó kapaszkodó pedig Szabadság híd, ahonnan már tényleg nincs sok hátra.

A verseny a Műegyetem előtti célzónában ér véget, garantáltan könnyek között.

Aki valaha futott maratont, pontosan tudja, miről beszél az, aki azt állítja: 38 kilométert lábból, majd négy kilométert elszántságból tesz meg a sportoló, az utolsó 195 méter pedig a szív diadala. Kevesek tudják megfutni ezt a távot anélkül, hogy elérjék a „falat”, azt a pontot, amikor az ember már a feladás gondolatával küszködik. Ezen átlendülve, új erőre kapva a teljesítésért járó jutalom nem csupán a csodás érem, amit a nyakába akasztanak a célterületen botladozó, fáradt lábú versenyzőnek, hanem az a fantasztikus érzés, ami a hosszú felkészülési időszakot zárja le – a sok elrontott frissítést, a küzdelmes futásokat a legnagyobb melegben, vagy épp fázva, akkor is, ha az embernek épp nem volt kedve elindulni.