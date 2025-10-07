1 órája
Utolsó maratonját futja a győri legenda
Decemberben ünnepli hatvanadik születésnapját Földingné Nagy Judit, a magyar hosszútávfutás ikonikus alakja. A Budapest Maraton hétszeres győztese tizenegy év után tér vissza a szintén jubiláló sportrendezvényre.
A győri futó neve összeforrt a Budapest Maraton történetével. Földingné Nagy Judit ott volt az első, 1984-ben rendezett futamon is, akkor még egy iskolai váltó tagjaként állt rajthoz.
A hosszútávfutó tizenegyszer indult és hétszer megnyerte a fővárosi maratont. Utoljára 2014-ben készült legyőzni a klasszikus távot, azonban megsérült és kénytelen volt feladni a versenyt. Akkor már 49 éves volt és jelzésnek vette a sajnálatos sérülést, így azóta nem futott ilyen hosszú távot.
Ezért is tér vissza a győri sportoló - revansot venne a félbehagyott futamon. Ezúttal végigkíséri az úton férje, Ottó, húszéves Peti fiúk és a 40 éves vője is.
A maraton magyar rekordere
Földingné Nagy Judit 26 éven át tartotta a magyar maratoni csúcsot és a legjobb magyar női olimpiai helyezés is az övé volt a klasszikus távon, Sydney-ben a 15. lett. Megnyerte a Párizsi Maratont. Karrierje során 94 maratont teljesített, ezek közül 14-et győztesként.
A tapasztalt futó egy jó tanácsot megosztott a Budapest Maraton indulóival:
Ne vigye el a hangulat az elején! A maratonhoz türelem és jó erőbeosztás kell. Reális célok, okosan beosztott energia. A közös cél a boldog célba érés
- árulta el.
Az ország legnagyobb szabadidősport-rendezvényét október 11-én és 12-én rendezik Budapesten.