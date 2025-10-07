Utolsó maratonját futja a győri legenda

A győri futó neve összeforrt a Budapest Maraton történetével. Földingné Nagy Judit ott volt az első, 1984-ben rendezett futamon is, akkor még egy iskolai váltó tagjaként állt rajthoz.

Földingné Nagy Judit 26 éven át tartotta a magyar maratoni csúcsot.

Forrás: Budapest Maraton

A hosszútávfutó tizenegyszer indult és hétszer megnyerte a fővárosi maratont. Utoljára 2014-ben készült legyőzni a klasszikus távot, azonban megsérült és kénytelen volt feladni a versenyt. Akkor már 49 éves volt és jelzésnek vette a sajnálatos sérülést, így azóta nem futott ilyen hosszú távot.

Ezért is tér vissza a győri sportoló - revansot venne a félbehagyott futamon. Ezúttal végigkíséri az úton férje, Ottó, húszéves Peti fiúk és a 40 éves vője is.

A maraton magyar rekordere

Földingné Nagy Judit 26 éven át tartotta a magyar maratoni csúcsot és a legjobb magyar női olimpiai helyezés is az övé volt a klasszikus távon, Sydney-ben a 15. lett. Megnyerte a Párizsi Maratont. Karrierje során 94 maratont teljesített, ezek közül 14-et győztesként.