Minden idők legnagyobb magyar maratonját rendezik Budapesten

A leadott előnevezések száma alapján már csütörtökön este biztossá vált, hogy az október 11-12-i hétvégén minden idők legnagyobb budapesti maratonját rendezik meg. Az adatok alapján a résztvevők száma meghaladja a 40200-at.

Több mint negyvenezren húznak futócipőt a Budapest Maratonon.

Forrás: Facebook/Budapest Maraton

A rendezvényen a klasszikus maratoni táv mellett azok is megtalálják a nekik való futamot, akik nem vállalkoznának a 42195 méter megtételére. Így családi futással, valamint 5, 10 és 30 kilométeres távval is várják a futókat. A budapesti utcákon haladó mezőnyt valóban különleges élmények várják.

A sportolókat több módon is támogatják. Nem csupán az asztalokról elvett víz, vagy szőlőcukor frissíti a sportolókat, hanem az a 34 zenei pont, amely különböző stílusokban adja az újabb és újabb energialöketet.

Az Ataru Haiko ütősegyüttes hosszú évek óta állandó résztvevője a Budapest Maratonnak.

Forrás: Facebook/Budapest Maraton

A Budapest Maratont az angolok kedvelik a legjobban

A futóverseny a külföldiek körében is népszerű. Számos érvet fel lehet sorakoztatni a magyar fővárosban rendezett sportesemény mellett, legyen szó a kiváló szervezésről, vagy a Budapest ikonikus helyszínei közelében kijelölt útvonalról. Az alábbi országokból érkeznek a legtöbben: