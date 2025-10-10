október 10., péntek

Gedeon névnap

11°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futóverseny

37 perce

Minden idők legnagyobb magyar maratonját rendezik Budapesten

Címkék#futam#Budapest Maraton#rendezvény#sportesemény

A nevezési adatok alapján a Budapest Sportiroda rendezvénye rekordot dönt. A jubileumi Budapest Maraton lesz minden idők legnagyobb hazai szabadidősport-eseménye.

Venesz Klaudia

A leadott előnevezések száma alapján már csütörtökön este biztossá vált, hogy az október 11-12-i hétvégén minden idők legnagyobb budapesti maratonját rendezik meg. Az adatok alapján a résztvevők száma meghaladja a 40200-at.

Budapest Maraton
Több mint negyvenezren húznak futócipőt a Budapest Maratonon.
Forrás: Facebook/Budapest Maraton

A rendezvényen a klasszikus maratoni táv mellett azok is megtalálják a nekik való futamot, akik nem vállalkoznának a 42195 méter megtételére. Így családi futással, valamint 5, 10 és 30 kilométeres távval is várják a futókat. A budapesti utcákon haladó mezőnyt valóban különleges élmények várják.

A sportolókat több módon is támogatják. Nem csupán az asztalokról elvett víz, vagy szőlőcukor frissíti a sportolókat, hanem az a 34 zenei pont, amely különböző stílusokban adja az újabb és újabb energialöketet. 

Az Ataru Haiko ütősegyüttes hosszú évek óta állandó résztvevője a Budapest Maratonnak.
Forrás: Facebook/Budapest Maraton

A Budapest Maratont az angolok kedvelik a legjobban

A futóverseny a külföldiek körében is népszerű. Számos érvet fel lehet sorakoztatni a magyar fővárosban rendezett sportesemény mellett, legyen szó a kiváló szervezésről, vagy a Budapest ikonikus helyszínei közelében kijelölt útvonalról. Az alábbi országokból érkeznek a legtöbben:

  1. Nagy-Britannia: 1312 
  2. Franciaország: 757
  3. Olaszország: 747
  4. Németország: 591
  5. Szlovákia: 523

A fővárosi futóverseny nem csak az amatőrök körében népszerű. Számos ismert és elismert személy felbukkan a tömegben, Zacher Gábor például rendszeresen részt vesz a futóversenyen, de hivatásos sportolókkal is össze lehet futni - szó szerint. 

A győriek azonban ebben az évben Földingné Nagy Juditra figyelnek: a magyar hosszútávfutás ikonikus alakja 11 év után, hatvanadik születésnapja alkalmából tér vissza a versenyre, amelyen hét alkalommal győzelmet is ünnepelhetett. 

A Spar Budapest Maratont október 11-én és 12-én rendezik meg, a versenyközpont az ELTE Lágymányosi Campusánál lesz, a klasszikus táv mezőnye innen rajtol és ugyanitt lépi át a célvonalat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu