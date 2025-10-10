2 órája
Minden idők legnagyobb magyar maratonját rendezik Budapesten
A nevezési adatok alapján a Budapest Sportiroda rendezvénye rekordot dönt. A jubileumi Budapest Maraton lesz minden idők legnagyobb hazai szabadidősport-eseménye.
A leadott előnevezések száma alapján már csütörtökön este biztossá vált, hogy az október 11-12-i hétvégén minden idők legnagyobb budapesti maratonját rendezik meg. Az adatok alapján a résztvevők száma meghaladja a 40200-at.
A rendezvényen a klasszikus maratoni táv mellett azok is megtalálják a nekik való futamot, akik nem vállalkoznának a 42195 méter megtételére. Így családi futással, valamint 5, 10 és 30 kilométeres távval is várják a futókat. A budapesti utcákon haladó mezőnyt valóban különleges élmények várják.
A sportolókat több módon is támogatják. Nem csupán az asztalokról elvett víz, vagy szőlőcukor frissíti a sportolókat, hanem az a 34 zenei pont, amely különböző stílusokban adja az újabb és újabb energialöketet.
A Budapest Maratont az angolok kedvelik a legjobban
A futóverseny a külföldiek körében is népszerű. Számos érvet fel lehet sorakoztatni a magyar fővárosban rendezett sportesemény mellett, legyen szó a kiváló szervezésről, vagy a Budapest ikonikus helyszínei közelében kijelölt útvonalról. Az alábbi országokból érkeznek a legtöbben:
- Nagy-Britannia: 1312
- Franciaország: 757
- Olaszország: 747
- Németország: 591
- Szlovákia: 523
Könnyek a célban - rekordot dönthet az idei Budapest Maraton
A fővárosi futóverseny nem csak az amatőrök körében népszerű. Számos ismert és elismert személy felbukkan a tömegben, Zacher Gábor például rendszeresen részt vesz a futóversenyen, de hivatásos sportolókkal is össze lehet futni - szó szerint.
A győriek azonban ebben az évben Földingné Nagy Juditra figyelnek: a magyar hosszútávfutás ikonikus alakja 11 év után, hatvanadik születésnapja alkalmából tér vissza a versenyre, amelyen hét alkalommal győzelmet is ünnepelhetett.
A Spar Budapest Maratont október 11-én és 12-én rendezik meg, a versenyközpont az ELTE Lágymányosi Campusánál lesz, a klasszikus táv mezőnye innen rajtol és ugyanitt lépi át a célvonalat.