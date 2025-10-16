október 16., csütörtök

Kézilabda

48 perce

Legyőzte a törököket a magyar válogatott

Címkék#Hársfalvi#Klujber#eurokupa csoportkör#Magyarország#kézilabda

Győzelemmel rajtolt a EHF EURO Cup csoportkörében a magyar nemzeti együttes. A magyar női kézilabda-válogatott 43-30-ra győzte le Törökország csapatát.

Kisalföld.hu

Az Európai-bajnoki bronzérmes magyar válogatott Nagykanizsán fogadta a török nemzeti együttest csütörtökön az EHF női Eurokupa csoportkörének első fordulójában.

MÁRTON Gréta
A magyar válogatott legyőzte Törökország nemzeti együttesét.
Fotó: MTI/Katona Tibor

Magyarország-Törökország 43-30 (19-15)
Nagykanizsa, Női Eurokupa, csoportkör, 1. forduló. 2843 néző. V.: Sekulic, Jovandic (szerbek)
Magyarország gólszerzői: Simon 6, Faragó Lea 5, Márton 4, Klujber, Tóvizi 4, Albek 4, Hársfalvi 4, Grosch 3, Kovács 3, Vámos 2, Kuczora 2, Bordás 1, Szmolek 1.

Hétméteresek: 2/2, ill. 4/2. Kiállítások: 2, ill. 0 perc.

A mérkőzésen 5 perc után 4-2-re vezetett a házigazda. A vendégegyüttes térdsérülés miatt korán elvesztette Eda Nur Cetint a balátlövőt ölben vitték le a pályáról. Az első félidőben a magyar válogatott nem tudott jelentősen eltávolodni török ellenfelétől, 19-15-ös magyar vezetésnél vonultak a csapatok a pihenőre.

A második félidő elején sikerült ellépnie Golovin Vlagyimir együttesének, a szövetségi kapitány sok cserével frissítette csapatát. A hullámzó teljesítmény miatt eleinte nem nőtt nyolcnál többre az előny, majd a végjátékban új lendületet kapott a magyar csapat, amely végül 43-30-ra győzte le török ellenfelét a világbajnokság előtti utolsó hazai mérkőzésén

A sorozat második körében, október 19-én, vasárnap 19 órakor Prágában lép pályára a női kézilabda-válogatott Csehország nemzeti együttese ellen.

