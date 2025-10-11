Megvan a 3 pont! A magyar válogatott legyűrte az örményeket a Puskásban - fotók

Jegyzőkönyv

Európai vb-selejtező, F csoport, 3. forduló: Magyarország-Örményország 2-0 (0-0)

Puskás Aréna, 57 825 ezer néző, v.: Chris Kavanagh (angol) gólszerzők: Lukács (56.), Gruber (94.) sárga lap: Harutjunjan (14.)

Magyarország: Tóth Bal. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) - Schäfer, Styles (Vitális, 75.) - Bolla (Osváth, 75.), Tóth A. (Nagy Zs., 63.), Szoboszlai - Lukács (Gruber, 63.)

Örményország: Avagjan - Hovhanniszjan, Muradjan, Harutjunjan (Miranjan, 86.), Pilojan - Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Iwu (Muradjan, 79.), Szpercjan - Barszegjan (Ranos, 79.), Zelarajan (Saghojan, 59.), Tiknizjan

Így lőttük a két gólt

II. félidő: 56. perc: Styles kapott labdát az örmény 16-os előterében, majd továbbpasszolt az üresen álló Bollához, aki kiugratta Lukácsot, a felcsúti csatár pedig ziccerben a kirobbanó kapus mellett 10 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (1-0).

94. perc: Dárdai szerzett labdát a félpályán, aztán Szoboszlai és Gruber volt a labda útja, amelyet utóbbi lekészített Dárdainak, de a lövés éppen Gruber elé vágódott egy védőről, a ferencvárosi támadó pedig egy igazítás után 6 méterről a kapu közepébe lőtt (2-0).

Mezey György emlékére

A találkozó előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek meg a szerda hajnalban 84 évesen elhunyt Mezey Györgyre, aki a máig utolsó magyar vb-szereplés alkalmával irányította a nemzeti együttest. A korábbi szövetségi kapitány emléke előtt vastapssal tisztelgett a közönség, amely ezt követően öt percig tüntetőleg nem szurkolt. Ezalatt a kapu mögött tízszer húsz széket üresen hagytak a drukkerek és azt az üzenetet feszítették ki, hogy "MLSZ #csakegyütt, vagy mégsem?" A szurkolók, akik az új idénytől rájuk vonatkozó szigorúbb szövetségi szabályok ellen tiltakoztak, ezt követően egy MLSZ-t szidalmazó rigmussal eresztették ki először a hangjukat. Az első perctől a magyar csapat irányította a játékot, míg az ellenfél egyértelműen gyors ellentámadásokra rendezkedett be.