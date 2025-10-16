1 órája
Törökország ellen kezd a magyar válogatott – videó
Golovin Vlagyimir együttese Törökországot fogadja csütörtökön 19 órakor Nagykanizsán. A magyar válogatott az EHF EURO CUP-sorozatban már biztos Eb-résztvevőként szerepel.
A svédek elleni felkészülés után három héttel, a tavalyi kézilabda Eb után most játszik először tétmérkőzést a magyar válogatott.
A törökökkel legutúbb tavaly, az Eb nyitómérkőzésén találkozott Golovin Vlagyimir csapata.
„Sok minden megtörtént már a velük szemben. Ott az új edző, a spanyol iskola - lehet látni már egy kis változást. Mindent nem tudtak drasztikusan megváltoztatni, többségében ugyan azok lesznek a pályán, akikkel decemberben is találkoztunk. Talán a legfontosabb, hogy saját magunkkal foglalkozzunk"
– mondta el a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya.
Vámos Petra szerint nem szabad alábecsülni ellenfelüket.
Fontos, hogy saját magunkra fókuszáljunk, tudjuk a saját, gyors kézilabdánkat játszani. Illetve fontos, hogy stabilak maradjunk, akkor nem lehet probléma a törökök ellen.
A Szemerey Zsófit is a soraiban tudó nemzeti együttes számára feszített a tempó, hiszen a játékosoknak több fronton is helyt kell állniuk. A nemzeti együttes dolgát nagyban nehezíti az is, hogy öt hónapja nem játszottak együtt.
A magyar válogatott megnyerte a svédek elleni felkészülési mérkőzést, ám Golovin Vlagyimir mégsem volt teljesen elégedett
„Öt hónap nagyon sok idő. El voltunk kényeztetve a szakmai stábbal, hogy az olimpiai felkészülésre tényleg hosszú idő állt rendelkezésre tavaly. Az meg is mutatkozott az eredményességben. A legutóbbi edzőmérkőzéseinken látszott is, hogy nem állt össze úgy a játékunk, a védekezésünk sem volt olyan feszes, mint korábban"
– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a szakember, aki úgy véli, a fejekben kell rendet tenni.
A válogatottban nem szerepel Böde-Bíró Blanka és Győri-Lukács Viktória sem, akik anyai feladataikra koncentrálnak, de nem lesz ott a keretben Faluvégi Dorottya, Juhász Gréta, Kácsor Gréta, Tóth Nikolett, Szöllősi-Schatzl Nadine sem. Ahogyan kimarad a keretszűkítés "áldozatául esett" Fodor Csenge sem, aki a Győri Audi ETO KC színeiben az idényben kiváló teljesítményt mutat.
Az EHF EURO Cup magyar érdekeltségű programja:
- október 16., csütörtök, 19 óra (Nagykanizsa): Magyarország-Törökország (M4 Sport)
- október 19., vasárnap, 19 óra (Prága): Csehország-Magyarország