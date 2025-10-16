Törökország ellen kezd a magyar válogatott – videó

A svédek elleni felkészülés után három héttel, a tavalyi kézilabda Eb után most játszik először tétmérkőzést a magyar válogatott.

A magyar válogatott Nagykanizsán fogadja a Török kézilabda-válogatottat.

Forrás: Magyar Kézilabda Szövetség

A törökökkel legutúbb tavaly, az Eb nyitómérkőzésén találkozott Golovin Vlagyimir csapata.

„Sok minden megtörtént már a velük szemben. Ott az új edző, a spanyol iskola - lehet látni már egy kis változást. Mindent nem tudtak drasztikusan megváltoztatni, többségében ugyan azok lesznek a pályán, akikkel decemberben is találkoztunk. Talán a legfontosabb, hogy saját magunkkal foglalkozzunk"

– mondta el a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

Vámos Petra szerint nem szabad alábecsülni ellenfelüket.

Fontos, hogy saját magunkra fókuszáljunk, tudjuk a saját, gyors kézilabdánkat játszani. Illetve fontos, hogy stabilak maradjunk, akkor nem lehet probléma a törökök ellen.

A Szemerey Zsófit is a soraiban tudó nemzeti együttes számára feszített a tempó, hiszen a játékosoknak több fronton is helyt kell állniuk. A nemzeti együttes dolgát nagyban nehezíti az is, hogy öt hónapja nem játszottak együtt.

A magyar válogatott megnyerte a svédek elleni felkészülési mérkőzést, ám Golovin Vlagyimir mégsem volt teljesen elégedett

„Öt hónap nagyon sok idő. El voltunk kényeztetve a szakmai stábbal, hogy az olimpiai felkészülésre tényleg hosszú idő állt rendelkezésre tavaly. Az meg is mutatkozott az eredményességben. A legutóbbi edzőmérkőzéseinken látszott is, hogy nem állt össze úgy a játékunk, a védekezésünk sem volt olyan feszes, mint korábban"

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a szakember, aki úgy véli, a fejekben kell rendet tenni.

A válogatottban nem szerepel Böde-Bíró Blanka és Győri-Lukács Viktória sem, akik anyai feladataikra koncentrálnak, de nem lesz ott a keretben Faluvégi Dorottya, Juhász Gréta, Kácsor Gréta, Tóth Nikolett, Szöllősi-Schatzl Nadine sem. Ahogyan kimarad a keretszűkítés "áldozatául esett" Fodor Csenge sem, aki a Győri Audi ETO KC színeiben az idényben kiváló teljesítményt mutat.

