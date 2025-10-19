Közjátékkal indult, magyar győzelemmel zárult az Eurokupa-meccs

Késéssel tudott elkezdődni a kézilabda Eurokupa-mérkőzés a Sparta Praha sportcsarnokában. A magyar válogatott kapujában álló Szemerey Zsófi Kuczora Csenge és az egyik bosnyák játékvezető segítségével foltozta be a lyukas hálót.

A magyar válogatott legyőzte lengyel ellenfelét vasárnap este.

Fotó: Magyar Kézilabda Szövetség

Csehország - Magyarország 20-31 (9-15)

Prága, Női Eurokupa csoportkör, 2. forduló. 1100 néző. V.: Prastalo, Balvan (bosnyákok)

Magyar gólszerzők: Klujber 6, Kuczora 5, Vámos 4, Tóvizi 3, Simon 3, Albek 3, Hársfalvi 2, Kovács A. 2, Márton 2, Grosch 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir.

Hétméteresek: 0, ill. 3/1. Kiállítások: 8, ill. 2 perc.

Védekezésben és támadásban is összeszedett játékkal, jól kezdtek a magyarok, akik hatékonyan használták ki, hogy a csehek a kapusuk lecserélésével egy ideig létszámfölényes akciókkal próbálkoztak. A hazaiak szövetségi kapitánya, Hlavaty Tamás - az Audi ETO korábbi másodedzője - már 12 perc után időt kért, de a vendégek már 11-4-es előnyben voltak, mivel három és fél perc alatt 5-0-s sorozatot produkáltak. A védekezésre a cseréket követően sem lehetett panasz, a támadások hatékonysága viszont visszaesett, a szünetig hátralévő 12 percben csak egy magyar találat született, ennek ellenére harminc percet követően magabiztosan vezettek Vámos Petráék (9-15).

Hlavaty Tamás a meccs háromnegyedéhez közeledve megint időt kért, mert egy 3-0-s sorozattal közelítettek a tízgólos különbséghez a magyarok. Tóvizi Petra a századik válogatott meccsén lépett pályára, Varga Emília pedig ezúttal mutatkozott be a nemzeti együttesben. Ekkorra már minden kerettag pályára került, és tíz perccel a vége előtt összejött a közte tíz a vendégeknek.

Szemerey Zsófi nyolc, Bukovszky Anna hat védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Veronika Kafka Malá öt, Kamila Kordovská és Charlotte Cholevová négy-négy, Valerie Smetková, a Szombathelyi KKA jobbátlövője három góllal, Sabrina Novotná tíz, Patricie Wizurova három védéssel zárt.

Golovin Vlagyimir: - A törökök elleni mérkőzéssel sem volt gond, bár a kapus és a védelem közötti dolgok nem működtek, de ugyanúgy lezártuk a területeket, ahogyan a mai meccsen. Ezúttal több ütközés volt és ez sok mindent meghatároz. Távol tudtuk tartani őket a kapunktól, és persze kaptunk ilyen-olyan gólokat, de összességében a védekezésünk jól működött