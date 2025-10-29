október 29., szerda

55 perce

Győri a magyar férfi kézilabda-válogatott új csapatkapitánya

Címkék#kézilabda#Bánhidi Bence#Chema Rodrigez#Lékai Máté#magyar válogatott

Lékai Máté 198-szoros válogatott irányító visszavonulása után új csapatkapitányt jelölt ki Chema Rodríguez. A választása a győri születésű Bánhidi Bencére esett, aki a továbbiakban a Pick Szeged karszalagja mellett a magyar válogatottét is viselheti.

Kisalföld.hu

Tizenhat éven át szerepelt a magyar válogatottban Lékai Máté. A 37 éves kézilabdázó nemrég jelentette be visszavonulását, mivel sem fizikailag, sem pedig mentálisan nem bírja a kettős terhelést. A november 1-jén Ausztria ellen pályára lépő nemzeti együttes így csapatkapitány nélkül maradt, Chema Rodrígueznek új játékost kellett kijelölnie a posztra.

BÁNHIDI Bence magyar válogatott
A győri születésű Bánhidi Bence váltja Lékai Mátét a magyar válogatott csapatkapitányi posztján.
Fotó: MTI/Illyés Tibor

A felkészülést Felcsúton kezdte meg a csapat, amelyre az Európa-bajnokság előtt a szombati ausztriai szereplés mellett még egy Románia elleni mérkőzés vár január 9-én, Győrben.

Győri származású játékos a magyar válogatott csapatkapitánya

Lékai Máté visszavonulása után a szövetségi kapitány Bánhidi Bencét választotta első számú csapatkapitánynak, a szegedi beálló mögött Sipos Adrián és Ligetvári Patrik is csapatkapitány lett. 

Bándhidi Győrben született és junior éveit is az ETO-nál töltötte. A harmincéves beálló profi karrierje Balatonfüreden kezdődött, 2016 óta pedig a Pick Szeged csapatát erősíti. A játékost a férfi kézilabda NB I-ben ezüstérmes klubhoz 2028. június 30-ig szóló kontraktus köti. 

 

