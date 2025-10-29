Győri a magyar férfi kézilabda-válogatott új csapatkapitánya

Tizenhat éven át szerepelt a magyar válogatottban Lékai Máté. A 37 éves kézilabdázó nemrég jelentette be visszavonulását, mivel sem fizikailag, sem pedig mentálisan nem bírja a kettős terhelést. A november 1-jén Ausztria ellen pályára lépő nemzeti együttes így csapatkapitány nélkül maradt, Chema Rodrígueznek új játékost kellett kijelölnie a posztra.

A győri születésű Bánhidi Bence váltja Lékai Mátét a magyar válogatott csapatkapitányi posztján.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A felkészülést Felcsúton kezdte meg a csapat, amelyre az Európa-bajnokság előtt a szombati ausztriai szereplés mellett még egy Románia elleni mérkőzés vár január 9-én, Győrben.

Győri származású játékos a magyar válogatott csapatkapitánya

Lékai Máté visszavonulása után a szövetségi kapitány Bánhidi Bencét választotta első számú csapatkapitánynak, a szegedi beálló mögött Sipos Adrián és Ligetvári Patrik is csapatkapitány lett.

Bándhidi Győrben született és junior éveit is az ETO-nál töltötte. A harmincéves beálló profi karrierje Balatonfüreden kezdődött, 2016 óta pedig a Pick Szeged csapatát erősíti. A játékost a férfi kézilabda NB I-ben ezüstérmes klubhoz 2028. június 30-ig szóló kontraktus köti.