Magyar keret a jakartai világbajnokságra

Címkék#Tomcsányi Benedek#Jakartában#világbajnokság#Mészáros Krisztofer#Kovács István

Október 19–25. között Jakartában rendezik meg a tornászok 53. világbajnokságát, amelyre a magyar válogatott női és férfi kerete is véglegesedett. Draskóczy Imre női szövetségi kapitány hangsúlyozta, hogy a csapatépítés és az összetartás most is elsődleges szempont.

Kovács István férfi szövetségi kapitány a szombathelyi Waberer’s Torna Challenge Világkupa után ismertette a keretet: „Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Závory Szilárd és Kiss Balázs képviselik a magyar színeket Jakartában. A szerleosztásról még korai beszélni, ezt közvetlenül a vb előtt tudjuk véglegesíteni. Ebben az évben nincs csapatverseny, így minden egyéni szereplés különösen nagy értékkel bír.”

Mészáros Krisztofer és Tomcsányi Benedek a Győri AC versenyzői.

A magyar tornászok október 13-án utaznak el a jakartai világbajnokságra.

