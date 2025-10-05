október 5., vasárnap



Magabiztos rajt-cél győzelem

GyKC UNI Győr - Vásárhelyi Kosársuli 88-71 (24-18, 21-15, 20-17, 23-21)

Győr, NB I B , zöld csoport, V.: Horváth A., Benedek, Tóth B. 

Győr: TÓTH-ERDEI 2, Zalka 3/3, Hágen 2, KÁMÁN K. 15/6, GÓBI 15/9. Cs.: KÖCSE 16/6, BAKON 14/6, BALIGA 9/3, NAGY T. 10/6, Van der Meer 2, Sólyom, Polónyi. Edző: Lógár Bence. 

Minden negyedet megnyerve, fokozatosan elhúzva ellenfelétől úgy aratott magabiztos győzelmet a szezon első hazai mérkőzésén a győri gárda, hogy jó néhány a kispadról beszálló játékosa is jól teljesítve, alaposan kivette részét a sikerből.  

Lógár Bence : -  Ahogy elkezdtük az első negyedet, az pont olyan, amit sulykolok a játékosokba mindig, hogy hogyan is kell elkezdeni egy mérkőzést. Ezzel meg is alapoztuk a jó teljesítményünket, ami kitartott szinte negyeven percig. Gratulálok a srácoknak, szép csapatmunka volt! Megyünk tovább és hétfőtől készülünk a Békéscsabára, szurkolóknak pedig köszönjük a támogatást! 

