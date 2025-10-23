Magabiztos MOGAAC-siker, hengerelt a Darazsak

MOGAAC–TF-The Boys 83–57 (23–18, 26–21, 13–7, 21–11)

Mosonmagyaróvár, férfi NB II kiemelt csoport, V.: Tóth B., Horváth M.

MOGAAC: Friedl, Mester, Kiss A., BARUTA 20/12, VARGA Z. 20/3. Cs.: ÉDER 6/6, Gergácz Pintér 2, Iváncsics 6, KARSAI 8, Kovács D. Edző: Laky Tibor.

Minden negyedet megnyerve, fokozatosan elhúzva ellenfelétől, s a záró szakaszban már egyértelmű fölényben játszva aratott Baruta Richárd és Varga Zoltán vezérletével magabiztos győzelmet fővárosi riválisa ellen a mosonmagyaróvári gárda.

Darazsak Sportakadémia: Lehengerlő siker Veszprémben

Fo-PU-MIX VESC–Darazsak Sportakadémia 14–146 (4–37, 3–47, 4–34, 3–28)

Veszprém, női amatőr NB I, V.: Pécsi, Fülöp.

Darazsak: Völgyi 10, GERGŐ 20, Janzsó 10, BIGOVICS 25. MARICS 30. Cs.: LENGYEL 12, OCSENÁS 13/3, SALAMON 14/6, KALINCSÁK 10, Barcza 2. Edző: Szrdjan Radulovics.

Óriási volt a különbség az újonc veszprémi és az élvonalból kieső soproni együttes között, a vendégek végig nagy fölényben játszva úgy nyertek, hogy 9 játékosuk is kétszámjegyű pontot ért el.

Szrdjan Radulovics: – A kezdéstől a lefújásig domináltuk a játék minden elemét, különösen védekezésben a periméteren. A gyorsindításaink és az átmeneti játékunk precízen működött, és a védekezésünk következetesen elvette ellenfelünk támadásainak az erejét. Centereink a támadó és a védő térfélen egyaránt uralták a palánk alatti területet, megadva az alaphangot egy kiváló csapatjátékhoz.

