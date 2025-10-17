október 17., péntek

Torna

1 órája

Lesz győri érem a vb-n?

Címkék#világbajnokság#Mészáros Krisztofer#torna#Győri AC

Draskóczy Imre, a magyar női tornászválogatott szövetségi kapitánya három döntős szereplést sem tart kizárnak a vasárnaptól jövő szombatig tartó világbajnokságon, amelynek Jakarta ad otthont.

Lesz győri érem a vb-n?

A vb-n szereplő magyar különítmény.

Fotó: Facebook

A férfiaknál Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek (mindketten a Győri AC versenyzői), Závory Szilárd és Kiss Balázs, a nőknél Székely Zója, Mayer Gréta, Czifra Bettina Lili és Péter Sára alkotja a magyar válogatottat az egyéni vb-n.
Draskóczy Imre, a nők szövetségi kapitánya korábban elmondta, hogy Székely és Mayer egyéni összetettben versenyez, tehát mind a négy szeren indul, Czifra felemáskorláton és gerendán, Péter pedig ugrásban és talajon szerepel majd.
 „Ez a felállás biztosítja, hogy minden szeren legyen erős magyar induló”  – idézte a szakvezetőt a magyar szövetség (MATSZ) honlapja.
Meglátása szerint Mayernek vagy Székelynek lehet esélye döntőbe jutni összetettben, Czifrának pedig felemáskorláton, ő ugyanis Európában már a legjobbak közé tartozik, de Ázsia és Amerika mezőnye kiszámíthatatlan lesz.

A legfontosabb célunk, hogy a lányok biztonságosan, hiba nélkül mutassák be gyakorlataikat, és közben építsük a jövő csapatát. Kovács Zsófia és Bácskay Csenge hiányzik, de bízom benne, hogy hamarosan újra velük együtt lesz teljes a válogatott

– szögezte le.
Kovács István, a férfiak szövetségi kapitánya úgy fogalmazott: a szerleosztásról még korai beszélni, azt közvetlenül a vb előtt tudják véglegesíteni. Mivel idén nincs csapatverseny, így minden egyéni szereplés különösen nagy értékkel bír.
Altorjai Sándor, a MATSZ főtitkára elmondta: Jakartában a szállással és az étkezéssel minden rendben van, sőt az ellátás kifejezetten jó, a csarnokban viszont kimondottan hideg van.
Az 53. világbajnokságot izraeliek nélkül rendezik, az ország tornászai ugyanis vízum hiányában nem utazhatnak be az országba. Indonézia, a legnépesebb muszlim többségű ország és Izrael között nincs hivatalos diplomáciai kapcsolat, és ez biztosan így marad, amíg utóbbi nem ismeri el szabad és szuverén államként Palesztinát.

A világbajnokság programja (magyar idő szerint)
Vasárnap:  férfi selejtező 5.00
Hétfő: férfi selejtező 5.00, női selejtező 12.00
Kedd: női selejtező 5.00
Szerda: férfi egyéni összetett döntő 13.30
Csütörtök: női egyéni összetett döntő 13.30
Péntek: szerenkénti döntők (férfiak: talaj, lólengés, gyűrű; nők: ugrás, korlát) 9.00
Szombat: szerenkénti döntők (férfiak: ugrás, korlát, nyújtó; nők: gerenda, talaj) 9.00

