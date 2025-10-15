Karatézott a rendőr
Lengyel törzsőrmester ezüstöt karatézott a nemzetközi versenyen
Nemzetközi karate versenyen ért el komoly eredményt a Kapuvári Rendőrkapitányság munkatársa. Lengyel László törzszászlós a második helyen végzett.
A Kapuvári Rendőrkapitányság munkatársa, Lengyel László törzszászlós, előkelő helyezést ért el az International Budokai Kan Ludovika World Cup versenyen. Budapesten rendezték meg október 10-12 között a kihívást, ahol a résztvevők nemzetközi versenyeken és szemináriumokon vehettek részt.
A senior 90+ kilogrammos kategóriában a három danos Lengyel törzszászlós második helyezést ért el, így gyűjteménye egy ezüstéremmel gazdagodott.
