Lábát törte a futballista, sokkot kaptak a társai

Félbeszakadt a Bajcs–Nagyszentjános mérkőzés, mert a vendégek játékosa súlyos sérülést szenvedett. A drámai pillanatokat a hazai együttesben korábban játszó labdarúgó idézte fel:

A súlyos sérülést nem szándékosság okozta.

Fotó: Illusztráció

Én nagyjából tizenöt-húsz méterre álltam az esettől, és azt láttam, hogy a vendégek egyik játékosa összecsap a labdáért a hazai csapat futballistájával. Nincs rá jobb kifejezés, előbbi lába egyszerűen »eldurrant«. Hatalmas volt a csattanás, ebből már gondoltuk, hogy nagyon komoly a sérülés. Én úgy láttam, a sípcsontja tört el, a bokája nem sérült meg. Tudtuk, hogy nem szabad megmozdítani, s valaki azonnal mentőt hívott. Több játékos is sokkot kapott, persze a mentőre is várni kellett, így nem volt értelme folytatni a meccset, amit a bíró aztán le is fújt. Másnap a közösségi oldalán pár szót tudtam váltani a sérült játékossal, aki azt mondta, nem nagyon emlékszik, mi is történt pontosan. Úgy tudom, megműtötték. Bízom benne, hogy gyorsan felépül

– mondta a bajcsiak volt játékosa.

A versenybizottság döntött a súlyos sérülés miatt félbeszakadt mérkőzésről

Ennek értelmében a mérkőzés három pontját a pályán elért eredménnyel – 3–1-es gólkülönbséggel – a vétlen bajcsi csapat javára igazolják. Megállapították, hogy a játékvezető helyesen járt el a mérkőzés megszakításával, felfüggesztésével, majd beszüntetésével kapcsolatban. Azt is megjegyezték, hogy a bajcsi játékos szándékossága nem bizonyítható (összerúgás okozta a súlyos sérülést), így a sérülésért nem felelős, a mérkőzés beszüntetésével kapcsolatosan egyik csapatot sem terheli felelősség.