október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei foci

3 órája

Lábát törte a futballista, sokkot kaptak a társai

Címkék#megyei foci#labdarúgás#sérülés

Idő előtt ért véget hétvégén a Bajcs–Nagyszentjános megyei III. osztályú mérkőzés, mivel az egyik vendégjátékos olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a pályán lévő labdarúgók nem tudták folytatni a meccset, többen közülük sokkot kaptak.

Félbeszakadt a Bajcs–Nagyszentjános mérkőzés, mert a vendégek játékosa súlyos sérülést szenvedett. A drámai pillanatokat a hazai együttesben korábban játszó labdarúgó idézte fel: 

súlyos sérülés
A súlyos sérülést nem szándékosság okozta. 
Fotó: Illusztráció

Én nagyjából tizenöt-húsz méterre álltam az esettől, és azt láttam, hogy a vendégek egyik játékosa összecsap a labdáért a hazai csapat futballistájával. Nincs rá jobb kifejezés, előbbi lába egyszerűen »eldurrant«. Hatalmas volt a csattanás, ebből már gondoltuk, hogy nagyon komoly a sérülés. Én úgy láttam, a sípcsontja tört el, a bokája nem sérült meg. Tudtuk, hogy nem szabad megmozdítani, s valaki azonnal mentőt hívott. Több játékos is sokkot kapott, persze a mentőre is várni kellett, így nem volt értelme folytatni a meccset, amit a bíró aztán le is fújt. Másnap a közösségi oldalán pár szót tudtam váltani a sérült játékossal, aki azt mondta, nem nagyon emlékszik, mi is történt pontosan. Úgy tudom, megműtötték. Bízom benne, hogy gyorsan felépül 

– mondta a bajcsiak volt játékosa. 

A versenybizottság döntött a súlyos sérülés miatt félbeszakadt mérkőzésről 

Ennek értelmében a mérkőzés három pontját a pályán elért eredménnyel – 3–1-es gólkülönbséggel – a vétlen bajcsi csapat javára igazolják. Megállapították, hogy a játékvezető helyesen járt el a mérkőzés megszakításával, felfüggesztésével, majd beszüntetésével kapcsolatban. Azt is megjegyezték, hogy a bajcsi játékos szándékossága nem bizonyítható (összerúgás okozta a súlyos sérülést), így a sérülésért nem felelős, a mérkőzés beszüntetésével kapcsolatosan egyik csapatot sem terheli felelősség.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu