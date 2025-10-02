október 2., csütörtök

Kézilabda

2 órája

Ma ünnepelné születésnapját a világ legjobbja, az ETO egykori kézilabdázója

Húsz éve nincs köztünk az ETO egykori beállója. Kulcsár Anita, a tragikus sorsú kézilabdázó október 2-án ünnepelné a 49. születésnapját.

Kisalföld.hu

A szurkolók és a szakma szerint is a világ legjobb kézilabdázója volt Kulcsár Anita. A játékos a Graboplast-ETO színeiben kezdte felnőtt pályafutását.

Kulcsár Anita
Kulcsár Anita 49 éves lenne.
Fotó: Mediaworks Archív

A sydney olimpián 2000-ben ezüstérmes, az athéni olimpián 2004-ben csapatával az ötödik helyet megszerző, 165-szörös válogatott Kulcsár Anita fiatal sportolóként a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban kezdett játszani, ahol meghatározó játékossá vált. Érettségi után igazolt Győrbe, ahol hat évet játszott.

Kulcsár Anita a válogatottban

A beálló címeres mezben 402 gólt dobott. Pádár Ildikó visszavonulása után vált kulcsjátékossá, még ebben az évben Európa-bajnok lett. A 2003-as világbajnokságon hatalmasat játszott: több mint kilencven százalékban használta ki a lehetőségeit. 

Kulcsár Anita pályafutásának utolsó állomása a Dunaferr volt. A világklasszis 2005. január 19-én szenvedett autóbalesetet a Velencét Pusztaszabolccsal összekötő úton. Az életét már nem tudták megmenteni. A kézilabdázó mindössze 28 éves volt. 

