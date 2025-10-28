Közös síremléket kaptak Mosonmagyaróvár sportolói

Csak az hal meg, kit elfelejtenek, tartják így sokan. A veszteség és gyász időszakát felváltva, a már távozó szeretteinkre, ismerőseinkre gondolva formálódhat bennünk egyfajta megnyugtató, hálát adó érzés. Ilyenkor, halottak napjához közeledve a temetőkben, gyertyák, mécsesek fényében emlékeznek rengetegen mindazokra, akik már nincsenek közöttünk.

Drescher Ottó

Megható emléket állított Mosonmagyaróvár már elhunyt sportolóinak klubja nevében, a város támogatásával Drechser Ottó, az MTE 1904 elnöke.

„Tizenhat éve vagyok az MTE elnöke, és sajnos egyre több halottunk van, sok egykori sportolónktól, vezetőnktől kellett már elbúcsúznunk – kezdte Drescher Ottó. – A volt kiváló labdarúgó és edző, Turány Imre halála után fordult elő többször is, hogy a nálunk sportoló gyerekek szóltak, hogy ki akarnak menni a temetőbe, s kérdezték, hol van Imre bácsi sírja. Emiatt is gondoltam arra, mi lenne ha készülne egy olyan közös síremlék, ahol az összes elhunyt sportolónkról megemlékezhetnénk egyszerre. Az első elképzelés szerint csak a saját sportolóink kaptak volna közös sírhelyet, de a legnagyobb óvári egyesületként azokra is gondolnom kellett, akik nem állíthatnak ilyen emléket, ezt nem tehetik meg. Szerettünk volna egy olyan emlékhelyet, amit minden klub, egyesület magáénak érezhet és jeles dátumokon megemlékezhet a saját halottairól. Ebbe a város önkormányzata örömmel egyezett bele” – folytatta az elnök, aki hozzátette: szeretnének ezzel a gyerekeknek is mintát, példát mutatni.

Méltó emlékhelyet kaptak a város elhunyt sportolói.

A keddi átadón Horváth Csaba mosoni káplán áldotta meg az emlékművet, majd Zalka Péter történelmi összefoglalóban méltatta a mosonmagyaróvári sportélet kiválóságait. Szabó Miklós polgármester pedig eképp méltatta a kezdeményezést:

„Az MTE 1904 méltó emlékhelyet állított elhunyt sportolóinak, edzőinek, sportvezetőinek. A korábbi még elő sportbarátok egy helyen rohatjak le kegyeletüket és emlékezhetnek a különböző temetőkben nyugvó sporttársaikra" – mondta a városvezető.

A síremlék találkozási pont lehet a fiatalok számára.

„Legyen ez az emlékhely találkozási pont minden sportszerető ember számára, a tisztelet és a közösség jelképe. A mai rohanó világunkban egyre gyorsabb és talán érzéketlen minden. Nem baj, ha a fiatalok is elgondolkodnak az elődeiken és felhívjuk erre a figyelmüket” – szögezte le Drescher Ottó, aki elárulta, a közös sírhely a magyaróvári temető bejáratától nem mesze, a sírkert egyik fő területén kapott helyet.