Kosárlabda

1 órája

Kovács Benedek: ez a siker nagyot lökhet a csapaton

Kovács Benedek: ez a siker nagyot lökhet a csapaton

Hibátlan dobóteljesítménnyel játszott főszerepet Kovács Benedek  a Sopron KC férfi kosárlabdacsapatának körmendi bravúros, magabiztos győzelmében. Kovács statisztikai lapján 2/2 dupla és büntető mellett 5/5 tripla szerepelt. Vele beszélgettünk a siker előzményeiről, az esetleges jövőbeli hatásairól - és persze a saját pazar játékáról 

- Amikor nyáron a Falco gárdájától Sopronba igazolt, ilyen meccsekre gondolt, hogy ilyen teljesítményekre lehetsz képes sorozatban? - kérdeztük az SKC biztos körmendi sikerének egyik fő letéteményesét. 

- Ennyire mélyen nem gondoltam bele, azzal a céllal szerződtem Sopronba, hogy a tudásomhoz mérten a legtöbbet segítsek a csapatnak - felelte Kovács Benedek. 

- Ez most sikerült, huszonegy pont, rontott dobás nélkül. Mondhatjuk, hogy eddig ez volt élete meccse?

- Egy ilyen mérkőzés után közvetlenül nem gondol a számokra az ember, de talán volt már olyan meccsem, ahol a statisztikai érték magasabb volt, öt triplát viszont még egyszer sem dobtam, és hát, hogy minden bement...mondjuk, hogy sokáig biztos nem felejtem el. 

- Első pontjait büntetőkből szerezte, az első hárompontos kosarát pedig a második negyed derekán. Mikor érezte meg, hogy egy ilyen nap, egy ilyen ritkán látható teljesítmény kerededhet ki ebből? 

- Azt kell, hogy mondjam, ez fokozatosan alakult ki. A körmendi aréna hangulata mindigis feldobott, még a Falco színeiben sok nagy meccset játszottunk ott, döntőt is. Eleinte még a Körmend vezetett, aztán talán a második negyed derekán fordítottunk. Több jó egyéni teljesítmény is volt a csapatban, remek helyzeteket alakítottunk ki, amiket pontokra is váltottunk. A harmadik negyedben volt egy olyan szakasz, amikor sorozatban dobtam nyolc pontot, na, ott éreztem, hogy ez egy jó nap lehet. 

- Az ellenfélen kívül mi változott az Alba elleni mérkőzéshez képest?

- A múlt héten nagyon sokat dolgoztunk az Alba ellen védekezésben vétett hibák korrigálásán, kijavításán. Mindenki jóval nagyobb energiát tett bele a védekezésbe, mint az első mérkőzésen, hetven ponton tartottuk Körmenden a Körmendet, ami nagy fegyvertény. A szervezett védekezés a támadásban is segített, jobb ritmusban támadhattunk.

- A szombati körmendi mérkőzés jó is volt, önnek, a csapatnak, és persze a gárda szurkolóinak is. Nehéznek tűnő mérkőzések következnek, előbb Zalaegerszegre utaznak, majd a Falco  csapatát fogadják - mit adhat ez a siker a társaságnak a folytatásra? 
- A győzelem, és főleg amilyen játékkal elértük, nagyot lökhet a csapaton. Az Alba ellen is közel voltunk a bravúrhoz, ott talán még az első meccs, az új csapat hazai szezonkezdésének a rajtláza  időnként  megmutatkozott. Körmenden mindenképpen meg akartuk mutatni, hogy többre vagyunk képesek, nagyon örülök, hogy ez sikerült és a szurkolóknak is sikerült örömet szerezni. Sokat jelentett, hogy eljöttek, buzdítottak minket. Most csak a következő feladatra koncentrálunk. Zalaegerszegen is rendre jó hangulatban zajlanak a mérkőzések, és bár hétköznap, csütörtökön játszunk, remélem, azért lesznek a szurkolók között, akik oda is el tudnak kísérni minket, hogy buzdítsanak; mi pedig megint megpróbálunk győzelemmel örömet szerezni nekik.   

