Gyermekei is tehetséges sportolók

28 perce

Korsós György: Benne van a csapatunkban a munka

Címkék#Üstökös FC#Korsós György#labdarúgás#Bácsa

Nagyszerűen menetel a Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztályban szereplő, volt ETO-játékos, Korsós György együttese, az Üstökös FC Bácsa. A fiatal tréner elárulta, mi a csapatuk titka, és arról is beszélt, miért tért vissza a futballpályára.

A volt válogatott futballista, Korsós György élvezi, hogy edzőként ismét a pálya közelében lehet. 

Fotó: Kisalföld

Két döntetlen és csupán egyetlen vereség mellett hat győzelmet szerezve menetel a vármegyei I. osztályú bajnokságban az Üstökös FC Bácsa, amely legutóbb az elmúlt idény bajnokát, a Koroncót négy góllal múlta felül, ráadásul idegenben. A csapat edzője az a Korsós György, aki a válogatottban 33 alkalommal lépett pályára, klubcsapataival pedig 22-szer szerepelt Bajnokok Ligája-mérkőzésen. 

Korsós György
Korsós György még a Rapid mezében.

„Igazából nincs olyan nagy titok, ha röviden akarok fogalmazni, benne van a csapatban a munka – árulta el érdeklődésünkre a korábbi kiváló futballista. – Természetesen azért még változhatnak az erőviszonyok, de igyekszünk a minél jobb eredmények mellett szebb focit játszani. A keret nemcsak elfogadta az általam kért munkát, hanem nyitott is rá, a játékosok élvezik az edzéseket, a mérkőzéseket. Minőségben egyénileg és csapatként is sokat fejlődött az együttesünk, s bár korábban is nagyon jó volt a közösség, a jó eredmények értelemszerűen még jobban összekovácsolják a társaságot.” 
Érdekesség, hogy több csapattal ellentétben Bácsán nem a korábban magasabb osztályban futballozó játékosokra, hanem a fiatalokra építenek. 

„Nem is szeretnénk gazdaságilag másokkal versenyezni, s mivel adott a jól működő utánpótlás-nevelő egyesület, az Üstökös FC Győr, kihasználjuk a két klub kapcsolatából adódó lehetőségeket. A két egyesület nagyszerű szimbiózisban dolgozik, az Üstökösben nevelkedő fiatalok a bácsai együttesben találhatják meg helyüket a felnőttfutballban. Azonosak a klubfilozófiai irányok és a szakmai koncepciók.” 

S hogy sikerül-e a jelenlegi dobogós helyét megőriznie a felnőttgárdának, azt még Korsós György sem tudja. 
„Az elsődleges cél egyébként nem is ez, hanem hogy a fiatalok megtalálják a helyüket. Amúgy ha már az első hat hely valamelyikén zárja a bajnokságot a csapat, elmondhatjuk, jó munkát végeztünk.” 

A volt ETO-játékos felhasználja a korábbi tapasztalatait.

Korsós György doktori címért tanul

A volt ETO-játékos a győri Széchenyi Egyetemen szerzett sport- és rekreációszervező szakon mesterdiplomát, jelenleg már a doktori címért tanul. Sportmenedzser, valamint fitneszinstruktor is, és tanársegédként a győri egyetemen dolgozik főállásban. Kész csoda, hogy az edzésekre és a hétvégi meccsekre marad még ideje és ­energiája. 
„Amiket tanultam, valamint amiket a futballban gyakorlati tapasztalatként szereztem, teljesen összhangban állnak, oda-vissza tudom hasznosítani őket. Nagyon élvezem is az edzősködést, örülök, hogy visszakerültem a pálya közelébe. Bevallom, engem már egy jól sikerült edzés is feldob, boldoggá tesz, egy-egy győztes mérkőzés pláne. Nyilván az is számít, hogy nem csupán az egyesület, hanem a családom is támogat mindenben.” 
Amelyben mindhárom gyermek örökölte édesapjuk sport iránti szeretetét, s minden bizonnyal tehetségét. 

A korábbi válogatott futballista családjával egy kiránduláson.

„A lányunk, Alíz kézilabdázó, s nemrég mutatkozhatott be a legmagasabb osztályban. Most kölcsönben Szombathelyen játszik, s az pedig csak a hab volt a tortán, hogy épp Győrben, »hazai pályán« szerepelt először az NB I-ben. Fogott egy hetest, s furcsa volt, hogy ennek mindkét klub örült. Tudom, hogy tizenkét év alatt rengeteg munkát tett bele, hogy idáig eljusson, s persze szülőként rettenetesen büszkék vagyunk rá. 

Korsós Alíz Győrben mutatkozott be az élvonalban.

A két fiunk futballozik, mindketten természetesen az Üstökösben. Erik tizenhat éves, és már a megye kettes csapatban is bemutatkozhatott. Flórián tizenkét éves, s bár talán elfogult vagyok, mindkettőjükben látom a tehetséget.”

 

