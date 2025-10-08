Korsós György: Benne van a csapatunkban a munka

Két döntetlen és csupán egyetlen vereség mellett hat győzelmet szerezve menetel a vármegyei I. osztályú bajnokságban az Üstökös FC Bácsa, amely legutóbb az elmúlt idény bajnokát, a Koroncót négy góllal múlta felül, ráadásul idegenben. A csapat edzője az a Korsós György, aki a válogatottban 33 alkalommal lépett pályára, klubcsapataival pedig 22-szer szerepelt Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

Korsós György még a Rapid mezében.

„Igazából nincs olyan nagy titok, ha röviden akarok fogalmazni, benne van a csapatban a munka – árulta el érdeklődésünkre a korábbi kiváló futballista. – Természetesen azért még változhatnak az erőviszonyok, de igyekszünk a minél jobb eredmények mellett szebb focit játszani. A keret nemcsak elfogadta az általam kért munkát, hanem nyitott is rá, a játékosok élvezik az edzéseket, a mérkőzéseket. Minőségben egyénileg és csapatként is sokat fejlődött az együttesünk, s bár korábban is nagyon jó volt a közösség, a jó eredmények értelemszerűen még jobban összekovácsolják a társaságot.”

Érdekesség, hogy több csapattal ellentétben Bácsán nem a korábban magasabb osztályban futballozó játékosokra, hanem a fiatalokra építenek.

„Nem is szeretnénk gazdaságilag másokkal versenyezni, s mivel adott a jól működő utánpótlás-nevelő egyesület, az Üstökös FC Győr, kihasználjuk a két klub kapcsolatából adódó lehetőségeket. A két egyesület nagyszerű szimbiózisban dolgozik, az Üstökösben nevelkedő fiatalok a bácsai együttesben találhatják meg helyüket a felnőttfutballban. Azonosak a klubfilozófiai irányok és a szakmai koncepciók.”

S hogy sikerül-e a jelenlegi dobogós helyét megőriznie a felnőttgárdának, azt még Korsós György sem tudja.

„Az elsődleges cél egyébként nem is ez, hanem hogy a fiatalok megtalálják a helyüket. Amúgy ha már az első hat hely valamelyikén zárja a bajnokságot a csapat, elmondhatjuk, jó munkát végeztünk.”

A volt ETO-játékos felhasználja a korábbi tapasztalatait.

Korsós György doktori címért tanul

A volt ETO-játékos a győri Széchenyi Egyetemen szerzett sport- és rekreációszervező szakon mesterdiplomát, jelenleg már a doktori címért tanul. Sportmenedzser, valamint fitneszinstruktor is, és tanársegédként a győri egyetemen dolgozik főállásban. Kész csoda, hogy az edzésekre és a hétvégi meccsekre marad még ideje és ­energiája.

„Amiket tanultam, valamint amiket a futballban gyakorlati tapasztalatként szereztem, teljesen összhangban állnak, oda-vissza tudom hasznosítani őket. Nagyon élvezem is az edzősködést, örülök, hogy visszakerültem a pálya közelébe. Bevallom, engem már egy jól sikerült edzés is feldob, boldoggá tesz, egy-egy győztes mérkőzés pláne. Nyilván az is számít, hogy nem csupán az egyesület, hanem a családom is támogat mindenben.”

Amelyben mindhárom gyermek örökölte édesapjuk sport iránti szeretetét, s minden bizonnyal tehetségét.