Címkék#Körmenden#körmendi#Sopron KC

Körmenden javítana a Sopron KC

A bajnoki nyitányon az Alba Fehérvártól nagy csatában elszenvedett hazai vereség után a második fordulóban idegenben, a körmendi "katlanban"  próbál javítani a Sopron KC gárdája. A körmendiek is hazai vereséggel kezdtek, ők az NKA Pécs együttesével szemben maradtak alul - hosszabbítás után, tehát mindkét együttes javítani szeretne. 

Gasper Potocnik, a soproni gárda szlovén szakvezetője az ellenfél kapcsán azt fejtegette, hogy a Körmendnek saját csarnokában mindig rengeteget segítettek, nagyon sok pluszenergiát adtak a szurkolói, éppen ezért fiatal csapata érdekes és nagy kihívás előtt áll. Hangsúlyozta, csapata szintén nyerni akar. 

Az SKC edzője azt fejtegette, hogy ahogy az SKC-nál sok az új játékos, a csapat stílusa még formálódik. Az Alba elleni veresége kapcsán kiemelte: összességében a támadójátékkal nem lehet elégedetlen. Igaz, csapata nagyon sok triplával próbálkozott, de ezek közül sok volt a teljesen tisztára kijátszott, üres helyzet, viszont kétségtelenül voltak túl gyors, korai hárompontos vállalások. Mint összegezte, hatékonyabb lenne a játék, ha a távoli és a közeli kísérletek, pontok száma nagyobb egyensúlyban lenne. Potocniknak a gondja inkább csapata védekezésével volt, az "elhárításban" kell keményebbnek, harcosabbnak lenni, mint amit csapata a nyitányon mutatott. Leszögezte: a védekezésben az egyéni felelősséget sokkal nagyobb mértékben kell vállalni, nem szabad túlságosan is a társak segítségére hagyatkozni. Ha ezekben a dolgokban az egy héttel ezelőtt Sopronban nyújtotthoz képest előre tud lépni a gárda, sikerülhet a bravúr Körmenden. 

