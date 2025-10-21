október 21., kedd

Korcsolya

1 órája

Koriztál már idén? - kezdődik Győrben a szezon!

Címkék#nagyközönség#korcsolya#Győri Jégsport Központ

Megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a Győri Egyetemi Jégsport Központ, ezzel hivatalosan is kezdetét veszi a 2025/26-os korcsolyaszezon Győrben.

Koriztál már idén? - kezdődik Győrben a szezon!

 Az első jégre lépésre október 25-én lesz, a látogatók ekkor vehetik ismét birtokba vehetik a város egyik legkedveltebb téli helyszínét. A nyitás időzítése nem véletlen, az őszi szünet teljes ideje alatt ünnepi nyitvatartás lesz érvényben, vagyis október 25. és november 2. között minden nap várják a korcsolyázni vágyókat napi három (10.00-12.00, 15.00-17.00, 18.00-20.00) idősávban – osztotta meg a jó hírt az ETO HC.

Fotó: Boros Bence

A jégpálya minden évben igazi találkozóhely – a gyerekeknek, szülőknek, diákoknak és sportkedvelőknek egyaránt. Örülünk, hogy idén is időben meg tudjuk nyitni a szezont, és az őszi szünetet már a jégen tölthetik a győriek 

– fogalmaztak a szervezők.
Érdekesség, hogy a Győri Egyetemi Jégsport Központ az elmúlt években a régió meghatározó téli sporthelyszínévé vált, ahol nemcsak közönségkorcsolyázás, hanem jégkorong, műkorcsolya és curling is helyet kapott. 
További információk jégsportközpont oldalán, itt érhetők el.
 

