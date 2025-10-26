1 órája
Kilenc perc alatt dőlt el a bajnoki Gönyűn
Vasárnap egyetlen talákozót játszottak a vármegyei I. osztály 13. fordulójából, mivel a Mosonmagyaróvár II–Győrújfalu mérkőzést később rendezik.
Wiesbauer-Gönyű–Kapuvár 1–2 (1–2)
Gönyű, 100 néző. V.: Csávás B.
Gönyű: Nagy G. – Balog Z., Koncsag, Prácser, Varga Cs., Tarcsa, Puter (Kurdi), Siska, Varga P., Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István és Balog Zoltán.
Kapuvár: Gruttó – Kelemen M., Kalmár D. (Szűcs A.), Kapa Martin (Árki), Farkas Z., Horváth K. (Purt), Varga T., Kapa Márkó, Fekete M., Horváth A., Németh B. (Kapui). Edző: Varga Péter.
Gsz.: Siska (6.), ill. Kalmár (3.), Fekete M. (9.).
Az első félidőben gyors gólok után inkább mezőnyjátékkal, a második játékrész elején enyhe vendégfölénnyel és helyzetekkel telt az idő. A mérkőzés vége azonban egyértelműen a hazaiaké volt, de nem sikerült egyenlíteniük.
Jók: Bodó, Balog, ill. Kalmár D., Fekete M.
Balog Zoltán: – Az egy pontra rászolgált volna a csapat. Ekkora segítségre nincs rászorulva a Kapuvár, ezzel mindent elmondtam.
Varga Péter: – Izgalmas a vége, ha a mérkőzés alatt a helyzetek elszórakozásával vagyunk elfoglalva.
Nincs hétvége Priskin-gól nélkül - megint nyert a kis Gyirmót - galériával
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót II
|12
|12
|0
|0
|46 - 7
|36
|2.
|Mezőörs
|11
|10
|0
|1
|60 - 10
|30
|3.
|Bácsa
|12
|8
|3
|1
|35 - 11
|27
|4.
|Győrújbarát
|11
|8
|2
|1
|36 - 9
|26
|5.
|Kapuvár
|11
|7
|1
|3
|25 - 12
|22
|6.
|Abda
|12
|6
|1
|5
|25 - 25
|19
|7.
|Koroncó
|12
|5
|2
|5
|19 - 21
|17
|8.
|Csorna
|12
|4
|3
|5
|21 - 25
|15
|9.
|Ménfőcsanak
|12
|3
|2
|7
|19 - 34
|11
|10.
|M.-óvár II
|11
|3
|1
|7
|16 - 32
|10
|11.
|Győrújfalu
|11
|3
|0
|8
|16 - 47
|9
|12.
|Vitnyéd
|11
|1
|2
|8
|13 - 38
|5
|13.
|Gönyű
|12
|1
|1
|10
|12 - 34
|4
|14.
|F.-szentmiklós
|12
|1
|0
|11
|6 - 44
|3