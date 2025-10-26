Kilenc perc alatt dőlt el a bajnoki Gönyűn

Wiesbauer-Gönyű–Kapuvár 1–2 (1–2)

Gönyű, 100 néző. V.: Csávás B.

Gönyű: Nagy G. – Balog Z., Koncsag, Prácser, Varga Cs., Tarcsa, Puter (Kurdi), Siska, Varga P., Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István és Balog Zoltán.

Kapuvár: Gruttó – Kelemen M., Kalmár D. (Szűcs A.), Kapa Martin (Árki), Farkas Z., Horváth K. (Purt), Varga T., Kapa Márkó, Fekete M., Horváth A., Németh B. (Kapui). Edző: Varga Péter.

Gsz.: Siska (6.), ill. Kalmár (3.), Fekete M. (9.).

Az első félidőben gyors gólok után inkább mezőnyjátékkal, a második játékrész elején enyhe vendégfölénnyel és helyzetekkel telt az idő. A mérkőzés vége azonban egyértelműen a hazaiaké volt, de nem sikerült egyenlíteniük.

Jók: Bodó, Balog, ill. Kalmár D., Fekete M.

Balog Zoltán: – Az egy pontra rászolgált volna a csapat. Ekkora segítségre nincs rászorulva a Kapuvár, ezzel mindent elmondtam.

Varga Péter: – Izgalmas a vége, ha a mérkőzés alatt a helyzetek elszórakozásával vagyunk elfoglalva.