Megyei foci

1 órája

Kilenc perc alatt dőlt el a bajnoki Gönyűn

Vasárnap egyetlen talákozót játszottak a vármegyei I. osztály 13. fordulójából, mivel a Mosonmagyaróvár II–Győrújfalu mérkőzést később rendezik.

Wiesbauer-Gönyű–Kapuvár 1–2 (1–2)
Gönyű, 100 néző. V.: Csávás B.
Gönyű: Nagy G. – Balog Z., Koncsag, Prácser, Varga Cs., Tarcsa, Puter (Kurdi), Siska, Varga P., Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István és Balog Zoltán.
Kapuvár: Gruttó – Kelemen M., Kalmár D. (Szűcs A.), Kapa Martin (Árki), Farkas Z., Horváth K. (Purt), Varga T., Kapa Márkó, Fekete M., Horváth A., Németh B. (Kapui). Edző: Varga Péter.
Gsz.: Siska (6.), ill. Kalmár (3.), Fekete M. (9.).
Az első félidőben gyors gólok után inkább mezőnyjátékkal, a  második játékrész elején enyhe vendégfölénnyel és helyzetekkel telt az idő. A mérkőzés vége azonban egyértelműen a hazaiaké volt, de nem sikerült egyenlíteniük.
Jók: Bodó, Balog, ill. Kalmár D., Fekete M.
Balog Zoltán: – Az egy pontra rászolgált volna a csapat. Ekkora segítségre nincs rászorulva a Kapuvár, ezzel mindent elmondtam.
Varga Péter: – Izgalmas a vége, ha a mérkőzés alatt a helyzetek elszórakozásával vagyunk elfoglalva.

A bajnokság állása:

1.Gyirmót II12120046 - 736
2.Mezőörs11100160 - 1030
3.Bácsa1283135 - 1127
4.Győrújbarát1182136 - 926
5.Kapuvár1171325 - 1222
6.Abda1261525 - 2519
7.Koroncó1252519 - 2117
8.Csorna1243521 - 2515
9.Ménfőcsanak1232719 - 3411
10.M.-óvár II1131716 - 3210
11.Győrújfalu1130816 - 479
12.Vitnyéd1112813 - 385
13.Gönyű12111012 - 344
14.F.-szentmiklós1210116 - 443


 

