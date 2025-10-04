1 órája
A hajrában potyogtak a gólok, Priskinéket a Kapuvár sem tudta megállítani - galériával
Egy kivételével az összes mérkőzést lejátszották szombaton a vármegyei I. osztályú bajnokság 9. fordulójában.
Gyirmót FC Győr II–Kapuvár 3–1 (0–0)
Gyirmót, 250 néző. V.: Horváth M.
Gyirmót: Rusák – Lengyel B., Tóth D., Dobozi, Rozs (Árpási B.), Lázár, Marlen, Szecsődi B., Nyírjei (Szabó M.), Neskov M. (Árpási K.), Priskin. Edző: Koltai Tamás.
Kapuvár: Dénes Zs. (Kleizer) – Horváth A., Kelemen M., Kapa Márkó, Purt, Varga T. (Horváth K.), Fekete M., Németh B. (Farkas Z.), Kalmár, Árki, Matetits. Edző: Varga Péter.
Gsz.: Szabó M. (85.), Lázár (89.), Priskin (92.), ill. Varga T. (65.).
65. p: Kalmár indítása után a mélységből érkező Varga T. 14 méterről középről a jobb alsó sarokba helyezett. 0–1.
85. p: A középen jó ütemben érkező Szabó M. estében 5 méterről a kapu közepébe lőtt. 1–1.
89. p: Marlen jobb oldali keresztlabdája után a hosszúsaroknál érkező Lázár 3 méterről jobbal a léc alá lőtt. 2–1.
92. p: Marlen lövése után Kleizer bravúrral védett, a kipattanóból azonban Priskin 8 méterről ballal a kapu közepébe lőtt. 3–1.
Rögtön magához ragadta a játék irányítását a hazai csapat, és az első lehetőségnél Nyírjei lőtt ballal a jobb felső sarok fölé, majd negyedóra elteltével Marlen is hasonlóan cselekedett. Folyamatosan a vendégek térfelén volt a labda, de a kapuvári védők jól zárták le kapujuk előterét, így gól nélkül tudták tartani kapujukat. Bő félóra elteltével a jobb oldalon felfutó Lengyel veszélyeztetett távoli lövéssel, de a labda ismét elkerülte a jobb felső sarkot. A játékrész utolsó öt percében feljebb jött a vendéggárda, de egy jobb oldali akció befejezéseként Németh B. a kapu fölé fejelt.
Szünet után mindkét oldalon nagy helyzet maradt kihasználatlanul, előbb Priskin beadása után Tóth közelről lőtt a kapu fölé, majd az ellentámadásnál Varga kiugratását követően Matetits lőtt a kimozduló Rusákba. Bő egyórai játék után meglepetésre a vendégek kerültek előnybe, amikor egy középső akció után Varga T. helyezett a kapuba. Kis idő múlva Szabó M. lőtt nagy erővel középről kapura, de a léc megmentette a kapuváriakat. Az utolsó percek meghozták az egyenlítő találatot, amikor Szabó M. volt eredményes közelről. A találkozó záró perceiben és a hosszabbításban a két rutinos játékos, Lázár, majd Priskin is betalált a hazaiak részéről, így végül a Gyirmót II ezúttal is begyűjtötte a bajnoki pontokat.
Koltai Tamás: – Jól felkészült csapat ellen sikerült otthon tartanunk a három pontot, de be kell vallanom, az összkép alapján a döntetlen reálisabb lett volna. Hozzáállásunknak és a cseréinknek is köszönhetően sikerült megfordítanunk az állást a végjátékban.
Varga Péter: – Nagyon sajnálom vereségünket, hiszen az utolsó percekig parádés játékot mutattunk be, meccslabdánk is volt, de a végjátékot a hazaiak bírták jobban, így csak gratulálni tudok nekik.
Lapincs Attila
Gyirmót II-Kapuvár, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzésFotók: Molcsányi Máté
Abda-VVFK Bau–Fertőszentmiklós 4–1 (0–0)
Abda, 150 néző. V.: Kondor.
Abda: Csáktornyai – Éri, Kráz, Maidics (Gál), Vajda (Tóth E.), Lányi (Virág D.), Domján (Jász), Dénes, Balogh, Morócz, Kovács (Nyári). Edző: Szücs Gergely.
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár B., Halász (Ábrahám), Németh P. (Fekete), Csányi, Csikai, Horváth G. (Fodoróczi), Nagy M., Orbán, Maródi (Leichstetter), Török. Edző: Rozmán László.
Gsz.: Dénes (46.), Éri (54.), Vajda (65.), Morócz (75.), ill. Csikai (49.)
Az első félidőben végig mezőnyfelőnyben játszott a hazai csapat, viszont a helyzeteit nem tudta gólra váltani. A második félidőt gyorsan góllal kezdték az abdaiak és bár az ellenfél még tudott gyorsan egyenlíteni, a második gólra már nem tudott válaszolni, a hazaiak pedig további szép támadásokkal eldöntötték a mérkőzést.
Jók: Éri, Kráz, Maidics, Vajda, ill. senki.
Szücs Gergely: – Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, melyből az első félidőben nem tudtunk betalálni, de hála isten, a második félidőben a gólok is megérkeztek. További sok sikert a fertőszentmiklósi csapatnak.
Rozmán László: – Az egyéni hibáinkat könyörtelenül kihasználták az abdaiak és azt kell mondanom ilyen különbséggel is megérdemelt a győzelmük.
Tóthpál Gábor
Credobus Tehetségközpont–Vitnyéd 1–0 (1–0)
Mosonmagyaróvár, 150 néző. V.: Mészáros N.
Mosonmagyaróvár: Molnár Márk – Méhes (Molnár Z.), Mogyorósi, Baróti, Buglyó (Molnár Márton), Kovács B. (Csóka), Monda, Nagy K., Sipos, Gönye, Herczeg (Egerszegi). Edző: Borbély Attila.
Vitnyéd: Kiss B. – Szalai A. (Szalai B.), Kóczán, Simon, Szalai, Papp, Varga G. (Németh B.), Szalóky, Halász (Zombó), Kovács A., Szakács (Sulyok). Edző: Kleizer Csaba.
Gsz.: Baróti (45.)
Hazai mezőnyfölényt hozott az első félidő, amelyben a vendégek főként a kontratámadásokra helyezték a hangsúlyt. A félidő végére aztán megérkeztek hazai oldalról a komolyabb helyzetek is, a 45. percben egy szép akció végén egy élesen belőtt labdára Baróti érkezett és talált a kapuba, így 1–0-ás állással vonulhattak pihenőre a csapatok. A fordulást követően is hasonlóan alakult a mérkőzés, többnyire a mezőnyben folyt a játék, a végeredmény azonban nem változott.
Jók: Baróti, Monda, Sipos, Nagy K., ill.
Borbély Attila: – Nagyon kellemetlen mérkőzésen vagyunk túl hiszen ellenfelünk egész mélyen védekezett, így nehezen volt a hátsó alakzata megbontható. A mérkőzés képe alapján nagyon csalódott lettem volna ha nem ér végül hárpm pontot a játékunk.
Ifj. Drescher Ottó
Mezőörs–Ménfőcsanak 4–1 (2–0)
Mezőörs, 100 néző. V.: Fuhrmann.
Mezőörs: Germán M. – Böcskey (Vári), Pankotai (Böröczky), Szántó (Proceller), Tóth L. (Kerékgyártó D.), Wágenhoffer, Végh, Kerékgyártó Á., Nagy K. (Vayer), Nagy P., Deákovits. Edző: Germán Ferenc.
Ménfőcsanak: Turi – Széles, Béres, Korsós, Puskás, Simon, Buruzs (Keringer), Kirják, Kovács P. (Fekete), Horváth M. (Csanaki), Varga M. (Bartal). Edző: Nemes Ferenc.
Gsz.: Nagy K. (32.), Nagy P. (45., 58.), Vári (83.), ill. Puskás (74.).
13. p: Az első nagyobb helyzet a hazaiak előtt adódott egy szöglet variáció után Szántó lövése szállt centikkel a kapu mellé.
19. p: Kerekgyartó Á. adott be élesen középre, a vendégek felszabadítása után a kipattanót Nagy K. lőtte a kapu fölé.
23.p: Kerékgyártó Á. beadását Böcskey ollózta kapura de Turi védeni tudott.
27. p: A vendégek kontráztak jól, de az utolsó pillanatban Pankotai lépett bele a lövesbe.
31. p: Nagyon érett már a házai gól, Nagy P. szabadrúgására Nagy K. érkezett, majd a labdát a hosszú sarokba csúsztatta. 1–0.
44. p: Böcskeyt buktattak a mezőnyben, a szabadrúgást Nagy P. 28 m-ről bombázta a rövid felsőbe. 2–0.
57. p: Végh ugratta ki szenzációsan Nagy P.-t, aki okosan a rövidbe passzolt. 3–0.
74. p: A vendégek kontrája végén Puskás lőtt kapura, a lövás pedig egy hazai lábon irányt változtatott és becsorgott a hosszú sarokba. 3–1.
83. p: Vári kapott labdát középen, majd 25 m-ről elemi erővel kilőtte a rövid felsőt, ezzel beállítva a 4–1 és végeredményt.
Rendkívül jó időben, viszont sajnos a szokásosnál jóval kevesebb néző fogadta a csapatokat. A Mezőörs a múlt heti jó formáját szerette volna ismét a pályára kivinni még a Ménfőcsanak egy masszív védekezést helyezett előtérbe. A hazai csapat összességében jól játszva tartotta otthon a három pontot.
Germán Ferenc: – A mérkőzésen mérsékelt teljesítményt nyújtottunk, de így sem forgat veszélyben a győzelmünk, a sportszerű ellenféllel szemben.
Nemes Ferenc: – Az eredménnyel nem, de a mutatott játékkal elégedett vagyok.
Bohner Roland
Győrújbarát–Csorna 2–1 (1–0)
Győrújbarát, 150 néző. V.: Dr. Grill.
Győrújbarát: Koncz – Baranyai, Nyiregyházki, Posta, Paku (Varga M.) Gál I., Bagó, Süveges (Samodai), Czanik, Tar, Veller Edző: Sütöri Péter.
Csorna: Kantó – Tóth A., Márton, Herman (Horváth N.), Gönye, Németh O., Horváth V. (Németh B.), Kovács, Tóth, Nagy K., Ladjánszki Edző: Torma Tamás.
Gsz.: Nyiregyházki (7.), Veller (89.), ill. Horváth N. (78.).
Kiállítva: Varga M. (92.).
Az első félidő alapján a Győrújbarát egygólos vezetése teljesen megérdemelt volt. A második játékrész elején a sorra kimaradó hazai helyzetek viszont megbosszulták magukat, mert a csornai csapat magához ragadta a kezdeményezést és egy jól befejezett támadás végén egyenlített. A mérkőzés hajrájában egy pontrúgás utáni fejesgóllal sikerült aztán megszereznie a vezetést a Győrújbarátnak, ami a győzelemhez is elegendő lett. Így egy teljesen nyílt mérkőzés után megérdemelt hazai siker született a fiatal csornai csapat ellen.
Jók: Nyiregyházki, Czanik, Gál I., Veller ill. mindenki.
Sütöri Péter: – Küzdelmes, nehéz mérkőzésre készültünk és ez is be is igazolódott. A második félidő elején lezárhattuk volna a mérkőzést, de ez csak később egy pontrúgásból sikerült. Összességében az egygólos siker megérdemelt.
Családi János, elnök: – Az átlagéletkorbeli különbség meglátszott az eredményen, mert a játékunk alapján döntetlent érdemeltünk volna.
Farkas László
Győrújfalu–Wiesbauer-Gönyű 2–1 (0–1)
Győrújfalu, 110 néző. V.: Baán.
Győrújfalu: Rengel – Varga M., Fekete Á. (Brandisz), Pusztai G. (Tóth L.), Kutich, Baj (Bartossik), Tóth H., Nagy M., Lőrincz, Mészáros Á., Takács J. Edző: Horváth Rudolf.
Gönyű: Boros L. – Végh P., Prácser, varga P., Varga Cs., Tarcsa, Puter (Gál M.), Siska, Kurdi, Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István és Balog Zoltán.
Gsz.: Mészáros Á. (77.), Tóth H. (78.), ill. Varga Zs. (56.).
Kiállítva: Varga Cs. (65.), Kurdi (68.).
A találkozón a vendégek szereztek vezetést, akik aztán kettős emberhátrányba kerültek, majd fordított a hazai csapat.
Jók: mindenki, ill. Varga Zs., Puter M.
Horváth Rudolf: – Második mérkőzésünk állt sokáig sérülés miatt, de másodszor nyertünk. Hetek óta javul a játékunk, nagyon érett, kellett már ez a győzelem.
Balog Zoltán: – Szegény embert még az ág is húzza...
Szalai Csaba
A további program, vasárnap: Koroncó–Üstökös FC Bácsa, 16 óra.
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót II
|9
|9
|0
|0
|35 - 4
|27
|2.
|Mezőörs
|8
|7
|0
|1
|44 - 8
|21
|3.
|Győrújbarát
|8
|6
|1
|1
|22 - 6
|19
|4.
|Bácsa
|8
|5
|2
|1
|24 - 8
|17
|5.
|Csorna
|9
|4
|2
|3
|19 - 17
|14
|6.
|Kapuvár
|8
|4
|1
|3
|20 - 11
|13
|7.
|Koroncó
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|8.
|Abda
|9
|4
|1
|4
|19 - 22
|13
|9.
|Ménfőcsanak
|9
|3
|1
|5
|17 - 26
|10
|10.
|M.-óvár II
|9
|3
|1
|5
|13 - 25
|10
|11.
|Győrújfalu
|9
|2
|0
|7
|11 - 42
|6
|12.
|Gönyű
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
|13.
|Vitnyéd
|8
|1
|1
|6
|10 - 33
|4
|14.
|F.-szentmiklós
|9
|1
|0
|8
|5 - 28
|3