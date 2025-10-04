A hajrában potyogtak a gólok, Priskinéket a Kapuvár sem tudta megállítani - galériával

Abda-VVFK Bau–Fertőszentmiklós 4–1 (0–0)

Abda, 150 néző. V.: Kondor.

Abda: Csáktornyai – Éri, Kráz, Maidics (Gál), Vajda (Tóth E.), Lányi (Virág D.), Domján (Jász), Dénes, Balogh, Morócz, Kovács (Nyári). Edző: Szücs Gergely.

Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár B., Halász (Ábrahám), Németh P. (Fekete), Csányi, Csikai, Horváth G. (Fodoróczi), Nagy M., Orbán, Maródi (Leichstetter), Török. Edző: Rozmán László.

Gsz.: Dénes (46.), Éri (54.), Vajda (65.), Morócz (75.), ill. Csikai (49.)

Az első félidőben végig mezőnyfelőnyben játszott a hazai csapat, viszont a helyzeteit nem tudta gólra váltani. A második félidőt gyorsan góllal kezdték az abdaiak és bár az ellenfél még tudott gyorsan egyenlíteni, a második gólra már nem tudott válaszolni, a hazaiak pedig további szép támadásokkal eldöntötték a mérkőzést.

Jók: Éri, Kráz, Maidics, Vajda, ill. senki.

Szücs Gergely: – Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, melyből az első félidőben nem tudtunk betalálni, de hála isten, a második félidőben a gólok is megérkeztek. További sok sikert a fertőszentmiklósi csapatnak.

Rozmán László: – Az egyéni hibáinkat könyörtelenül kihasználták az abdaiak és azt kell mondanom ilyen különbséggel is megérdemelt a győzelmük.

Tóthpál Gábor

Credobus Tehetségközpont–Vitnyéd 1–0 (1–0)

Mosonmagyaróvár, 150 néző. V.: Mészáros N.

Mosonmagyaróvár: Molnár Márk – Méhes (Molnár Z.), Mogyorósi, Baróti, Buglyó (Molnár Márton), Kovács B. (Csóka), Monda, Nagy K., Sipos, Gönye, Herczeg (Egerszegi). Edző: Borbély Attila.

Vitnyéd: Kiss B. – Szalai A. (Szalai B.), Kóczán, Simon, Szalai, Papp, Varga G. (Németh B.), Szalóky, Halász (Zombó), Kovács A., Szakács (Sulyok). Edző: Kleizer Csaba.

Gsz.: Baróti (45.)

Hazai mezőnyfölényt hozott az első félidő, amelyben a vendégek főként a kontratámadásokra helyezték a hangsúlyt. A félidő végére aztán megérkeztek hazai oldalról a komolyabb helyzetek is, a 45. percben egy szép akció végén egy élesen belőtt labdára Baróti érkezett és talált a kapuba, így 1–0-ás állással vonulhattak pihenőre a csapatok. A fordulást követően is hasonlóan alakult a mérkőzés, többnyire a mezőnyben folyt a játék, a végeredmény azonban nem változott.

Jók: Baróti, Monda, Sipos, Nagy K., ill.

Borbély Attila: – Nagyon kellemetlen mérkőzésen vagyunk túl hiszen ellenfelünk egész mélyen védekezett, így nehezen volt a hátsó alakzata megbontható. A mérkőzés képe alapján nagyon csalódott lettem volna ha nem ér végül hárpm pontot a játékunk.

Kleizer Csaba: –

Ifj. Drescher Ottó