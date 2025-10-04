október 4., szombat

Ferenc névnap

13°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei foci

1 órája

A hajrában potyogtak a gólok, Priskinéket a Kapuvár sem tudta megállítani - galériával

Címkék#megyei foci#Gyirmót II#Labdarúgó vármegyei I. osztály#Mezőörs#labdarúgás#Kapuvár

Egy kivételével az összes mérkőzést lejátszották szombaton a vármegyei I. osztályú bajnokság 9. fordulójában.

Gyirmót FC Győr II–Kapuvár 3–1 (0–0)
Gyirmót, 250 néző. V.: Horváth M.
Gyirmót: Rusák – Lengyel B., Tóth D., Dobozi, Rozs (Árpási B.), Lázár, Marlen, Szecsődi B., Nyírjei (Szabó M.), Neskov M. (Árpási K.), Priskin. Edző: Koltai Tamás.
Kapuvár: Dénes Zs. (Kleizer) – Horváth A., Kelemen M., Kapa Márkó, Purt, Varga T. (Horváth K.), Fekete M., Németh B. (Farkas Z.), Kalmár, Árki, Matetits. Edző: Varga Péter.
Gsz.: Szabó M. (85.), Lázár (89.), Priskin (92.), ill. Varga T. (65.).
65. p: Kalmár indítása után a mélységből érkező Varga T. 14 méterről középről a jobb alsó sarokba helyezett. 0–1.
85. p: A középen jó ütemben érkező Szabó M. estében 5 méterről a kapu közepébe lőtt. 1–1.
89. p: Marlen jobb oldali keresztlabdája után a hosszúsaroknál érkező Lázár 3 méterről jobbal a léc alá lőtt. 2–1.
92. p: Marlen lövése után Kleizer bravúrral védett, a kipattanóból azonban Priskin 8 méterről ballal a kapu közepébe lőtt. 3–1.
Rögtön magához ragadta a játék irányítását a hazai csapat, és az első lehetőségnél Nyírjei lőtt ballal a jobb felső sarok fölé, majd negyedóra elteltével Marlen is hasonlóan cselekedett. Folyamatosan a vendégek térfelén volt a labda, de a kapuvári védők jól zárták le kapujuk előterét, így gól nélkül tudták tartani kapujukat. Bő félóra elteltével a jobb oldalon felfutó Lengyel veszélyeztetett távoli lövéssel, de a labda ismét elkerülte a jobb felső sarkot. A játékrész utolsó öt percében feljebb jött a vendéggárda, de egy jobb oldali akció befejezéseként Németh B. a kapu fölé fejelt.
Szünet után mindkét oldalon nagy helyzet maradt kihasználatlanul, előbb Priskin beadása után Tóth közelről lőtt a kapu fölé, majd az ellentámadásnál Varga kiugratását követően Matetits lőtt a kimozduló Rusákba. Bő egyórai játék után meglepetésre a vendégek kerültek előnybe, amikor egy középső akció után Varga T. helyezett a kapuba. Kis idő múlva Szabó M. lőtt nagy erővel középről kapura, de a léc megmentette a kapuváriakat. Az utolsó percek meghozták az egyenlítő találatot, amikor Szabó M. volt eredményes közelről. A találkozó záró perceiben és a hosszabbításban a két rutinos játékos, Lázár, majd Priskin is betalált a hazaiak részéről, így végül a Gyirmót II ezúttal is begyűjtötte a bajnoki pontokat.
Koltai Tamás: – Jól felkészült csapat ellen sikerült otthon tartanunk a három pontot, de be kell vallanom, az összkép alapján a döntetlen reálisabb lett volna. Hozzáállásunknak és a cseréinknek is köszönhetően sikerült megfordítanunk az állást a végjátékban.
Varga Péter: – Nagyon sajnálom vereségünket, hiszen az utolsó percekig parádés játékot mutattunk be, meccslabdánk is volt, de a végjátékot a hazaiak bírták jobban, így csak gratulálni tudok nekik.
Lapincs Attila

Gyirmót II-Kapuvár, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Molcsányi Máté

Abda-VVFK Bau–Fertőszentmiklós 4–1 (0–0)
Abda, 150 néző. V.: Kondor.
Abda: Csáktornyai – Éri, Kráz, Maidics (Gál), Vajda (Tóth E.), Lányi (Virág D.), Domján (Jász), Dénes, Balogh, Morócz, Kovács (Nyári). Edző: Szücs Gergely.
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár B., Halász (Ábrahám), Németh P. (Fekete), Csányi, Csikai, Horváth G. (Fodoróczi), Nagy M., Orbán, Maródi (Leichstetter), Török. Edző: Rozmán László.
Gsz.: Dénes (46.), Éri (54.), Vajda (65.), Morócz (75.), ill. Csikai (49.)
Az első félidőben végig mezőnyfelőnyben játszott a hazai csapat, viszont a helyzeteit nem tudta gólra váltani. A második félidőt gyorsan góllal kezdték az abdaiak és bár az ellenfél még tudott gyorsan egyenlíteni, a második gólra már nem tudott válaszolni, a hazaiak pedig további szép támadásokkal eldöntötték a mérkőzést.
Jók: Éri, Kráz, Maidics, Vajda, ill. senki.
Szücs Gergely: – Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, melyből az első félidőben nem tudtunk betalálni, de hála isten, a második félidőben a gólok is megérkeztek. További sok sikert a fertőszentmiklósi csapatnak.
Rozmán László: – Az egyéni hibáinkat könyörtelenül kihasználták az abdaiak és azt kell mondanom ilyen különbséggel is megérdemelt a győzelmük.
Tóthpál Gábor

Credobus Tehetségközpont–Vitnyéd 1–0 (1–0)
Mosonmagyaróvár, 150 néző. V.: Mészáros N.
Mosonmagyaróvár: Molnár Márk – Méhes (Molnár Z.), Mogyorósi, Baróti, Buglyó (Molnár Márton), Kovács B. (Csóka), Monda, Nagy K., Sipos, Gönye, Herczeg (Egerszegi). Edző: Borbély Attila.
Vitnyéd: Kiss B. – Szalai A. (Szalai B.), Kóczán, Simon, Szalai, Papp, Varga G. (Németh B.), Szalóky, Halász (Zombó), Kovács A., Szakács (Sulyok). Edző: Kleizer Csaba.
Gsz.: Baróti (45.)
Hazai mezőnyfölényt hozott az első félidő, amelyben a vendégek főként a kontratámadásokra helyezték a hangsúlyt. A félidő végére aztán megérkeztek hazai oldalról a komolyabb helyzetek is, a 45. percben egy szép akció végén egy élesen belőtt labdára Baróti érkezett és talált a kapuba, így 1–0-ás állással vonulhattak pihenőre a csapatok. A fordulást követően is hasonlóan alakult a mérkőzés, többnyire a mezőnyben folyt a játék, a végeredmény azonban nem változott.
Jók: Baróti, Monda, Sipos, Nagy K., ill. 
Borbély Attila: – Nagyon kellemetlen mérkőzésen vagyunk túl hiszen ellenfelünk egész mélyen védekezett, így nehezen volt a hátsó alakzata megbontható. A mérkőzés képe alapján nagyon csalódott lettem volna ha nem ér végül hárpm pontot a játékunk.
Kleizer Csaba:
Ifj. Drescher Ottó 

Mezőörs–Ménfőcsanak 4–1 (2–0)
Mezőörs, 100 néző. V.: Fuhrmann.
Mezőörs: Germán M. – Böcskey (Vári), Pankotai (Böröczky), Szántó (Proceller), Tóth L. (Kerékgyártó D.), Wágenhoffer, Végh, Kerékgyártó Á., Nagy K. (Vayer), Nagy P., Deákovits. Edző: Germán Ferenc.
Ménfőcsanak: Turi – Széles, Béres, Korsós, Puskás, Simon, Buruzs (Keringer), Kirják, Kovács P. (Fekete), Horváth M. (Csanaki), Varga M. (Bartal). Edző: Nemes Ferenc.
Gsz.: Nagy K. (32.), Nagy P. (45., 58.), Vári (83.), ill. Puskás (74.).
13. p: Az első nagyobb helyzet a hazaiak előtt adódott egy szöglet variáció után Szántó lövése szállt centikkel a kapu mellé.
19. p: Kerekgyartó Á. adott be élesen középre, a vendégek felszabadítása után a kipattanót Nagy K. lőtte a kapu  fölé. 
23.p: Kerékgyártó Á. beadását Böcskey ollózta kapura de Turi védeni tudott.
27. p: A vendégek kontráztak jól, de az utolsó pillanatban Pankotai lépett bele a lövesbe.
31. p: Nagyon érett már a házai gól, Nagy P. szabadrúgására Nagy K. érkezett, majd a labdát a hosszú sarokba csúsztatta. 1–0.
44. p: Böcskeyt buktattak a mezőnyben, a szabadrúgást Nagy P. 28 m-ről bombázta a rövid felsőbe. 2–0.
57. p: Végh ugratta ki szenzációsan Nagy P.-t, aki okosan a rövidbe passzolt. 3–0.
74. p: A vendégek kontrája végén Puskás lőtt kapura, a lövás pedig egy hazai lábon irányt változtatott és becsorgott a hosszú sarokba. 3–1.
83. p: Vári kapott labdát középen, majd 25 m-ről elemi erővel kilőtte a rövid felsőt, ezzel beállítva a 4–1 és végeredményt. 
Rendkívül jó időben, viszont sajnos a szokásosnál jóval kevesebb néző fogadta a csapatokat. A Mezőörs a múlt heti jó formáját szerette volna ismét a pályára kivinni még a Ménfőcsanak egy masszív védekezést helyezett előtérbe. A hazai csapat összességében jól játszva tartotta otthon a három pontot.
Germán Ferenc: – A mérkőzésen mérsékelt teljesítményt nyújtottunk, de így sem forgat veszélyben a győzelmünk, a sportszerű ellenféllel szemben.
Nemes Ferenc: – Az eredménnyel nem, de a mutatott játékkal elégedett vagyok.
Bohner Roland

Győrújbarát–Csorna 2–1 (1–0)
Győrújbarát, 150 néző. V.: Dr. Grill.
Győrújbarát: Koncz – Baranyai, Nyiregyházki, Posta, Paku (Varga M.) Gál I., Bagó, Süveges (Samodai), Czanik, Tar, Veller Edző: Sütöri Péter.
Csorna: Kantó – Tóth A., Márton, Herman (Horváth N.), Gönye, Németh O.,  Horváth V. (Németh B.), Kovács, Tóth, Nagy K., Ladjánszki Edző: Torma Tamás.
Gsz.: Nyiregyházki (7.), Veller (89.), ill. Horváth N. (78.).
Kiállítva: Varga M. (92.).
Az első félidő alapján a Győrújbarát egygólos vezetése teljesen megérdemelt volt. A második játékrész elején a sorra kimaradó hazai helyzetek viszont megbosszulták magukat, mert a csornai csapat magához ragadta a kezdeményezést és egy jól befejezett támadás végén egyenlített. A mérkőzés hajrájában egy pontrúgás utáni fejesgóllal sikerült aztán megszereznie a vezetést a Győrújbarátnak, ami a győzelemhez is elegendő lett. Így egy teljesen nyílt mérkőzés után megérdemelt hazai siker született a fiatal csornai csapat ellen.
Jók: Nyiregyházki, Czanik, Gál I., Veller ill. mindenki.
Sütöri Péter: – Küzdelmes, nehéz mérkőzésre készültünk és ez is be is igazolódott. A második félidő elején lezárhattuk volna a mérkőzést, de ez csak később egy pontrúgásból sikerült. Összességében az egygólos siker megérdemelt.
Családi János, elnök: – Az átlagéletkorbeli  különbség meglátszott az eredményen, mert a játékunk alapján döntetlent érdemeltünk volna.
Farkas László

Győrújfalu–Wiesbauer-Gönyű 2–1 (0–1)
Győrújfalu, 110 néző. V.: Baán.
Győrújfalu: Rengel – Varga M., Fekete Á. (Brandisz), Pusztai G. (Tóth L.), Kutich, Baj (Bartossik), Tóth H., Nagy M., Lőrincz, Mészáros Á., Takács J. Edző: Horváth Rudolf.
Gönyű: Boros L. – Végh P., Prácser, varga P., Varga Cs., Tarcsa, Puter (Gál M.), Siska, Kurdi, Bodó, Varga Zs. Edző: Harcz István és Balog Zoltán. 
Gsz.: Mészáros Á. (77.), Tóth H. (78.), ill. Varga Zs. (56.).
Kiállítva: Varga Cs. (65.), Kurdi (68.).
A találkozón a vendégek szereztek vezetést, akik aztán kettős emberhátrányba kerültek, majd fordított a hazai csapat.  
Jók: mindenki, ill.  Varga Zs., Puter M.
Horváth Rudolf: – Második mérkőzésünk állt sokáig sérülés miatt, de másodszor nyertünk. Hetek óta javul a játékunk, nagyon érett, kellett már ez a győzelem.
Balog Zoltán: –  Szegény embert még az ág is húzza...
Szalai Csaba

A további program, vasárnap: Koroncó–Üstökös FC Bácsa, 16 óra.

A bajnokság állása:

1.Gyirmót II990035 - 427
2.Mezőörs870144 - 821
3.Győrújbarát861122 - 619
4.Bácsa852124 - 817
5.Csorna942319 - 1714
6.Kapuvár841320 - 1113
7.Koroncó841316 - 1313
8.Abda941419 - 2213
9.Ménfőcsanak931517 - 2610
10.M.-óvár II931513 - 2510
11.Győrújfalu920711 - 426
12.Gönyű91179 - 214
13.Vitnyéd811610 - 334
14.F.-szentmiklós91085 - 283

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu