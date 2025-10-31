1 órája
Kik az elsők a megyei diákolimpián?
Győr-Moson-Sopron Vármegye 2025-26. évi Diákolimpia V-VI. A kcs leány bajnoksága:
A csoport:
1. Berzsenyi D. Gimn. 3:0
2. Széchenyi F. Gimn 2:1
3. Szent-Orsolya Gimn. 1:2
4. Vas-Vill Techn. 0:3
B csoport:
1. Kazinczy F. Gimn. 2:0
2. Szent-Györgyi A. Techn. 1:1
3. Baross G. Tech. 0:2
C csoport:
1. Krúdy Gyula Techn. 2:0
2. Révai Miklós Gimn. 1:1
3. Pálffy Miklós Techn. 0:2
D csoport:
1. Deák Ferenc Techn. 2:0
2. Mo. Kossuth Lajos Gimn. 1:1
3. Baksa Kálmán Gimn. 0:2
1.Soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium 3 0 6:1 175-99 6
2.Győri Deák Ferenc Technikum 2 1 4:2 129-119 5
3.Győri Kazinczy Ferenc Gimnázium 1 2 3:5 157-181 4
4.Győri Krúdy Gyula Technikum 0 3 1:6 103-165 3
Győr-Moson-Sopron Vármegye 2025-26. évi Diákolimpia V-VI. A kcs fiú bajnoksága.
1. Kossuth Lajos Gimnázium 2 0 6:0 150-110 4
2. Bercsényi Miklós Technikum 1 1 3:3 135-114 3
3. Krúdy Gyula Technikum 0 2 0:6 89-150 2
4. Jedlik Ányos Technikum - - - - 0