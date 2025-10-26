Kisvárda-ETO FC 0-0 - ÉLŐ

Fizz Liga labdarúgó NB I., 11. forduló

Kisvárda Master Good - ETO FC 0-0 - ÉLŐ

Kisvárda, Várkerti Stadion. Játékvezető: Bogár Gergő (Becséri Gergely, Rózsa Dávid)

Kisvárda: Popovics - Cipetic, Jovicic, Chlumecky, Soltész D. - Nagy K., Melnyik, Popoola - Biró Bence, Mesanovic - Novothny. Vezetőedző: Révész Attila

ETO FC: Petrás - Tóth R., Csinger, Boldor, Stefulj - Vitális, Anton - Bánáti, Bumba, Schön - Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs

PERCRŐL PERCRE

1. perc: Piros mezben a Kisvárda, zöld felsőben és fehér nadrágban az ETO. A hazaiak kezdik a mérkőzést.

ELŐZETES

A Kisvárda-ETO FC összecsapást vasárnap kora délután rendezik. Mindkét együttes egyaránt 16 pontot szerzett eddig, a hazaiak több győzelmüknek köszönhetően állnak előkelőbb helyen a tabellán. Révész Attila sportigazgató, egyben megbízott vezetőedző két forduló óta vette át az irányítást, a csapat pedig még gólt sem kapott, a Diósgyőrt és a Kazincbarcikát is 1-0-ra győzte le.

Az ETO idegenben még nem kapott ki ebben az idényben.