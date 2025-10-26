október 26., vasárnap

Dömötör névnap

13°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgó NB I

47 perce

Kisvárda-ETO FC 0-0 - ÉLŐ

Címkék#Révész Attila#Kisvárda-ETO FC#ETO

Kisalföld.hu
Kisvárda-ETO FC 0-0 - ÉLŐ

Fizz Liga labdarúgó NB I., 11. forduló

Kisvárda Master Good - ETO FC 0-0 - ÉLŐ

Kisvárda, Várkerti Stadion. Játékvezető: Bogár Gergő (Becséri Gergely, Rózsa Dávid)
Kisvárda: Popovics - Cipetic, Jovicic, Chlumecky, Soltész D. - Nagy K., Melnyik, Popoola - Biró Bence, Mesanovic - Novothny. Vezetőedző: Révész Attila
ETO FC: Petrás - Tóth R., Csinger, Boldor, Stefulj - Vitális, Anton - Bánáti, Bumba, Schön - Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs 

PERCRŐL PERCRE   

1. perc: Piros mezben a Kisvárda, zöld felsőben és fehér nadrágban az ETO. A hazaiak kezdik a mérkőzést.

ELŐZETES

A Kisvárda-ETO FC összecsapást vasárnap kora délután rendezik. Mindkét együttes egyaránt 16 pontot szerzett eddig, a hazaiak több győzelmüknek köszönhetően állnak előkelőbb helyen a tabellán. Révész Attila sportigazgató, egyben megbízott vezetőedző két forduló óta vette át az irányítást, a csapat pedig még gólt sem kapott, a Diósgyőrt és a Kazincbarcikát is 1-0-ra győzte le. 

Az ETO idegenben még nem kapott ki ebben az idényben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu