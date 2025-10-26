Kisvárda-ETO FC 3-2

Fizz Liga labdarúgó NB I., 11. forduló

Kisvárda Master Good - ETO FC 3-2

Kisvárda, Várkerti Stadion. Játékvezető: Bogár Gergő (Becséri Gergely, Rózsa Dávid)

Kisvárda: Popovics - Cipetic, Jovicic, Chlumecky - Nagy K. (Szabó Sz., a szünetben), Melnyik (Molnár G., 75.), Popoola, Soltész D. (Medgyes S., 67.) - Biró Bence, Mesanovic (Matanovic, 67.) - Novothny (Jordanov, 75.). Vezetőedző: Révész Attila

ETO FC: Petrás - Tóth R., Csinger (Abrahamsson, a szünetben), Boldor, Stefulj - Vitális, Anton - Bánáti (Vingler, a szünetben), Bumba, Schön (Njie, 71.) - Benbouali (Piscsur, 71.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Novothny (47.), Biró Bence (74.), Molnár G. (89.), ill. Benbouali (15.), Bumba (19.)

PERCRŐL PERCRE

90+3. perc: Vége a mérkőzésnek. Köszönjük a figyelmüket!

90+1. perc: Három perc a ráadás.

89. perc: GÓÓÓÓL! Szabó Sz. passza után Molnár Gábor átveszi a labdát a tizenhatos vonalánál Boldor mellett, és Tóth mellől 13 méterről lő a jobb alsóba. 3-2.

85. perc: Jordanov 25 méterről lő kapu fölé.

84. perc: Piscsur találja el Medgyes lábát: sárga lap.

82. perc: Vingler 20 méterről egy lapos lövéssel próbálkozik, de Popovics számít rá.

75. perc: Jordanov és Molnár Gábor áll be a hazai csapatba Novothny és Melnyik helyére.

74. perc: GÓÓÓL! Szabó felívelése után Boldor rosszul helyezkedik, Biró Bence mellel maga elé teszi a labdát, és mielőtt Abrahamsson odaérne, 14 méterről a léc alá lő. 2-2.

71. perc: Benbouali és Schön hagyják el a pályát, Njie és Piscsur jönnek a helyükre.

67. perc: Medgyes Sinan Soltész Dominik helyére áll be, Mesanovicot pedig Matanovic váltja.

66. perc: Chlumecky kap sárgát.

59. pec: Ismét Novothny próbálkozik fejjel, ezúttal sem talál kaput.

55. perc: Soltész ívelését Petrás kaparintja meg.

54. perc: Bumba lövése Popovics kezében köt ki.

51. perc: Jobb oldali beadás után Novothny fejel kapu mellé.

49. perc: Schön 20 méterről lövi kapásból kapu fölé a labdát.

46. perc: Csinger helyére Abrahamsson, Bánáti helyére Vingler állt be a szünetben. Cseréltek a hazaiak is, Szabó Sz. váltotta Nagy Krisztiánt.