Labdarúgó NB I

3 órája

Kisvárda-ETO FC 3-2

Kisalföld.hu
Kisvárda-ETO FC 3-2

Fizz Liga labdarúgó NB I., 11. forduló

Kisvárda Master Good - ETO FC 3-2

Kisvárda, Várkerti Stadion. Játékvezető: Bogár Gergő (Becséri Gergely, Rózsa Dávid)
Kisvárda: Popovics - Cipetic, Jovicic, Chlumecky - Nagy K. (Szabó Sz., a szünetben), Melnyik (Molnár G., 75.), Popoola, Soltész D. (Medgyes S., 67.) - Biró Bence, Mesanovic (Matanovic, 67.) - Novothny (Jordanov, 75.). Vezetőedző: Révész Attila
ETO FC: Petrás - Tóth R., Csinger (Abrahamsson, a szünetben), Boldor, Stefulj - Vitális, Anton - Bánáti (Vingler, a szünetben), Bumba, Schön (Njie, 71.) - Benbouali (Piscsur, 71.). Vezetőedző: Borbély Balázs 
Gólszerző: Novothny (47.), Biró Bence (74.), Molnár G. (89.), ill. Benbouali (15.), Bumba (19.)

PERCRŐL PERCRE   

90+3. perc: Vége a mérkőzésnek. Köszönjük a figyelmüket!

90+1. perc: Három perc a ráadás.

89. perc: GÓÓÓÓL! Szabó Sz. passza után Molnár Gábor átveszi a labdát a tizenhatos vonalánál Boldor mellett, és Tóth mellől 13 méterről lő a jobb alsóba. 3-2.

85. perc: Jordanov 25 méterről lő kapu fölé.

84. perc: Piscsur találja el Medgyes lábát: sárga lap.

82. perc: Vingler 20 méterről egy lapos lövéssel próbálkozik, de Popovics számít rá.

75. perc: Jordanov és Molnár Gábor áll be a hazai csapatba Novothny és Melnyik helyére.

74. perc: GÓÓÓL! Szabó felívelése után Boldor rosszul helyezkedik, Biró Bence mellel maga elé teszi a labdát, és mielőtt Abrahamsson odaérne, 14 méterről a léc alá lő. 2-2.

71. perc: Benbouali és Schön hagyják el a pályát, Njie és Piscsur jönnek a helyükre.

67. perc: Medgyes Sinan Soltész Dominik helyére áll be, Mesanovicot pedig Matanovic váltja.

66. perc: Chlumecky kap sárgát. 

59. pec: Ismét Novothny próbálkozik fejjel, ezúttal sem talál kaput.

55. perc: Soltész ívelését Petrás kaparintja meg.

54. perc: Bumba lövése Popovics kezében köt ki.

51. perc: Jobb oldali beadás után Novothny fejel kapu mellé.

49. perc: Schön 20 méterről lövi kapásból kapu fölé a labdát.

46. perc: Csinger helyére Abrahamsson, Bánáti helyére Vingler állt be a szünetben. Cseréltek a hazaiak is, Szabó Sz. váltotta Nagy Krisztiánt.

45+3. perc: Vége az első félidőnek.

45+2. perc: GÓÓÓÓL! Soltész D. bal oldali beadása után Novothny fejel öt méterről a bal alsóba. 1-2.

45+1. perc: Három perc az első félidő végén a hosszabbítás.

44. perc: Piros lap nincs. 

43. perc: A VAR kihívja Bogár Gergőt, hogy nézze meg újra az esetet.

42. perc: Soltész D. talpalja le Csingert. Sárga lap. Elsőre...

38. perc: Győri szöglet után kontrázna a Kisvárda, de Schön visszaér, és lefüleli a labdát a győri tizenhatos előterében.

29. perc: Mesanovic visszapassza után Popoola lő 20 méterről kapu mellé.

21. perc: Csingernek kell mentenie - előbb Novothny, majd Mesanovic elől. 

19. perc: GÓÓÓL! Vitális szökteti Bumbát, aki a védőjét megelőzve 15 méterről átemeli a kapujából kilépő Popovicsot. 0-2 

15. perc: GÓÓÓL! Stefulj kap remek labdát a bal oldalon, a középre lőtt passza megtalálja Benboualit, aki senkitől sem zavartatva az ötösről a kapuba sodorja a labdát. 0-1

6. perc: Szépen járatja a labdát az ETO a kisvárdai kapu előtt, végül egy csel után Vitális lő 8 méterről, de Popovics védeni tud. Az ellentámadás végén Petrás védi Melnyik 17 méteres, bal alsó felé tartó lövését. 

5. perc: Bumba 21 méterről lövi kapu fölé a labdát. 

1. perc: Piros mezben a Kisvárda, zöld felsőben és fehér nadrágban az ETO. A hazaiak kezdik a mérkőzést.

ELŐZETES

A Kisvárda-ETO FC összecsapást vasárnap kora délután rendezik. Mindkét együttes egyaránt 16 pontot szerzett eddig, a hazaiak több győzelmüknek köszönhetően állnak előkelőbb helyen a tabellán. Révész Attila sportigazgató, egyben megbízott vezetőedző két forduló óta vette át az irányítást, a csapat pedig még gólt sem kapott, a Diósgyőrt és a Kazincbarcikát is 1-0-ra győzte le. 

Az ETO idegenben még nem kapott ki ebben az idényben.

 

