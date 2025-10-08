Letartóztatás az európai kézilabda-szövetségnél: bűnszervezet tagja lehetett az alelnök

Letartóztatták a montenegrói Predrag Boskovicot Podgoricában. Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) alelnökét azzal gyanúsítják, hogy olyan bűnszervezet tagja, amely politikai ellenfeleket vett célba – írja több nemzetközi médium, többek között a dán ekstrabladet.dk.

Az Európai Kézilabda-szövetség alelnökével szemben komoly vádak merültek fel.

Fotó: Tom Weller

A hírek szerint Boskovic a közösségi médián keresztül próbálta koordinálni a politikai riválisok elleni támadásokat. A nyomozásban szerepel Aleksandar Mijajlovic üzletember is, akit már korábban őrizetbe vettek. Az 53 éves Boskovic az EHF alelnöki tisztségét 2012 óta tölti be, korábban pedig a Montenegrói Kézilabda-szövetség elnöke volt 2011 és 2016 között. Az EHF végrehajtó bizottságában is tag, ahol együtt dolgozik többek között Henrik La Cour korábbi dán nemzetközi játékvezetővel, aki a szövetség gazdasági ügyekért felelős alelnöke.

Boskovic emellett Montenegrót is képviseli a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) tanácsában, ahol a dán Per Bertelsen, a Dán Kézilabda-szövetség korábbi elnöke is tag.

A kézilabda-szövetség alelnöke több miniszteri posztot is betöltött

Predrag Boskovic nemcsak a sportban, hanem a politikában is komoly karriert futott be: korábban gazdasági, oktatási és védelmi miniszterként is dolgozott Montenegróban. Jelenleg is tagja a Demokratikus Szocialista Párt (DPS) országos elnökségének.

Az időzítés különösen érdekes lehet, hiszen tíz hét múlva tartják az IHF kongresszusát Kairóban, ahol elnökválasztás is lesz.

A letartóztatást követően Boskovicot szabadlábra helyezték, mivel a bíróság nem hagyta jóvá az előzetes letartóztatás iránti kérelmet. A montenegrói sportvezető tagadja a vádakat.

Két éve ő sorsolta ki a női Final Four párosításait

Érdekesség, hogy két éve Predrag Boskovic sorsolta ki a Sport TV stúdiójában a női Final Four párosítását. Elsőként a Győri Audi ETO-t húzta ki, majd a másik ágra került ugyanis a Final Four-újonc Ferencváros. Ezt követően Boskovic a norvég Vipers Kristianstadot húzta a győri csapat mellé. A Ferencváros ellenfele pedig a dán Esbjerg lett. Mint ismeretes, a BL-t végül az azóta már csődbe ment norvégok nyerték a Ferencváros ellen.