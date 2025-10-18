Kétkeréken a triatlon felé

A rendezvény célja a biztonságos kerékpározás alapjainak elsajátítása és a kerékpársport népszerűsítése volt. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül tanulhatták meg a biztonságos kerékpárkezelés technikáit, valamint ügyességi versenyeken is kipróbálhatták tudásukat. A program során a gyerekek megismerkedhettek a kerékpárral mint sporteszközzel, és betekintést nyerhettek a kerékpársport világába is.

A triatlonban ma már kulcsszerepe van a kerékpáros technikai felkészültségnek. A fiatal versenyzők junior korban is gyakran negyven kilométer per óra feletti átlagot tekernek, sokszor bolyban haladva, ahol egyetlen bizonytalan mozdulat is komoly veszélyt jelenthet. Ezért kiemelten fontos, hogy már egészen fiatalon elsajátítsák a biztonságos bringakezelést, a megfelelő testtartást és az egymásra figyelés képességét

– emelte ki Kis Gyula, a KisTri Team SE vezetője.

A program remek átkötést jelentett a triatlon világa felé, hiszen a triatlonban a kerékpározás nemcsak állóképességet, hanem technikai magabiztosságot is igényel. A KisTri Team célja, hogy a gyerekek ne csak sportoljanak, hanem biztonságosan, örömmel és tudatosan közlekedjenek két keréken.

A szervezők a következő alkalmat november elejére tervezik, amikor a kerékpáros védőfelszerelésekről és az alapvető kerékpár-szerelési ismeretekről lesz szó.