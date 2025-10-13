1 órája
Két vereség után búcsú a kupától
Mindkét találkozóját elveszítette a GYVSE a női Magyar Kupa hétvégi negyeddöntőjében, így búcsúzott a sorozattól.
UNI Győr-GYVSE–DFVE 14–20 (5–6, 3–6, 4–3, 2–5)
Győr, BENU Női Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés. V.: Ádám, Pintér.
GYVSE: Balogh V. – Rádli, Finta, Iszak, Sunabe 2, Lendvai 2, Csernus, Petik 5, Svec 1, Koltay 2, Szedlák, Burali 2, Mozbauer, Jámbor. Edző: Petrovai Márton.
Petrovai Márton: – Győrben jó mérkőzést játszottunk az erős Dunaújvárossal. A támadójátékunkban van potenciál, azt megmutattuk, védekezésben kell kicsit javulnunk, de ilyen csapatok ellen ezt elég magas szinten tudjuk gyakorolni.
DFVE–UNI Győr-GYVSE 18–6 (7–2, 3–1, 2–2, 6–1 )
Dunaújváros, BENU Női Magyar Kupa, negyeddöntő, 2. mérkőzés. V.: Juhász, Weszelovszky.
GYVSE: Balogh V. – Rádli, Finta, Iszak, Sunabe, Lendvai 1, Csernus, Petik 2, Svec 1, Koltay 1, Szedlák 1, Burali, Mozbauer, Jámbor. Edző: Petrovai Márton.
Petrovai Márton: – Sajnálom, hogy a Dunaújvárosnak ezúttal nem voltunk méltó ellenfele. Támadásban és védekezésben is nagyon fegyelmezetlenek voltunk. Sajnos ez most így sikerült. Tanulnunk kell a hibákból és még keményebben edzeni.