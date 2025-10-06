24 perce
Két fa hiányzott a Fradi legyőzéséhez
Tapétagyár Szuperliga női
Ipartechnika Győr SE – Ferencváros 4-4 (3429-3430)
Úgy tűnik, a teke sportágban ennél izgalmasabb és szorosabb mérkőzést nem nagyon tud játszani két csapat, ahol mindössze egy, azaz egy fa dönthet a két bajnoki pont sorsáéról.
Jól kezdtek az Ipartechnika versenyzői, az első párban mindkét egyéni pontot megszerezték, Csornai Rita 6 fával, Tóth-Móricz Kata pedig 11 fával győzte le ellenfelét. A középső sorban aztán megtorpant a hazai csapat, mert mindkét versenyzője több mint 30 fával kaptak ki, és egyenlő pontokkal, de faelőnnyel várta a befejezést a fővárosi csapat. Ekkor ismét a rutin kellett az eredmények javításához, amelyben Sass Edit a mérkőzés legjobb eredményével gyűjtötte be a pontot, és 29 fával csökkentette a fahátrányt. A másik oldalon dr. Frank Noémi szintén megszerezte a pontot 28 fás győzelemmel, de ezzel csak döntetlenre tudták menteni a mérkőzést. A sportban nincs ha, de mégis ha valamelyik versenyző 2 fával többet üt, meglett volna az újabb hazai győzelem.
Psz: Sass E. 619, Tóth-Móricz K. 574, dr. Frank N. 570, Csornai R. 558
Ifjúsági mérkőzés:
Ipartechnika Győr SE – Ferencváros 0-4 (1005-1041)
Egyéni eredmények:Bíró A. 508, Kremán D. 497
BKV Előre – Rába ETO Győr SE 6-2 (3125-2945)
A győri fiatalok ezúttal az átlag alatt teljesítettek, bár négyen is csak néhány fával maradtak el az 500 fás határtól. Vágó Sára 21 fával legyőzte ellenfelét az első sorban, amivel még döntetlen volt a mérkőzés állása. A középsorban aztán az Előre valóban bele erősített és jelentős előnyre tett szert. A záró sorban aztán már csak szépíteni tudott a győri csapat, a bajnoki pontok a fővárosban maradtak..
Psz: Lakatos D. 499, Vágó S. 496
Ifjúsági mérkőzés
BKV Előre – Rába ETO Győr SE 1-3 (832-887)
Egyéni eredmények: Salakta D. (Szabó B.) 519, Gácsfalvi Cs. 368
NB I. Nyugat
Péti MTE – Mosonszentmiklós 5-3 (3210-3179)
Jól kezdték a mérkőzést a mosoniak, mert az első sor gurítása után 25 fás előny mellett 2-0-ra vezettek. A középső sor gyengébb eredményei miatt egyenlített a hazai csapat és a végén már csak a szépítés jutott a vendégeknek.
Psz: Korcz R. 551, Szalánczi P. 547, Papp L. 545
Ifjúsági mérkőzés
Péti MTE – Mosonszentmiklós 3-1 (938-876)
Egyéni eredmények: Solt M. 502, Hovány M. 374
Nagykanizsa TSE – Rába ETO Győr SE 4-4 (3257-3182)
Két egyéni győzelemmel és több mint 60 fás előnnyel kezdte a mérkőzést az ETO, ami kiváló végeredményt vizionált. A középső sorban aztán egy olyan súlyos fahátránnyal járó egyéni vereség csúszott be a gépezetbe, amelyet már a társak nem tudtak helyrehozni. Ezért is volt nagyon fontos a záró sorban gurító Fincziczki Tamás és Batki Tamás egyéni sikere, hogy legalább az egyik pontot begyűjtsék a csapatnak, és így döntetlennel térhettek haza.
Psz: Fincziczki T. 561, Koller D. 555, Cseh M. 529, Batki T. 527
Ifjúsági mérkőzés
Nagykanizsa TSE – Rába ETO Győr SE 4-0 (1028-819)
Egyéni eredmények: Sárai M. 435, Szabó Gy. 384
NB II. Nyugat
Scarbantia SE – S. Sörgurítók 6-2 (3014-2920)
Nagy várakozás előzte meg a soproni rangadót, amely azonban nem okozott meglepetést a kilátogató szurkolóknak. Az első párok után ugyanis a Scarbantia a rutinos játékosok bevetésével több, mint 100 fás előny mellett 2-0-s vezetést szerzett. A középső sorban aztán folytatódott a „hazai” fölény, további két pont megszerzése mellett 42 fával még növelni is tudták az előnyüket, amivel szinte már el is dőlt a mérkőzés. A befejező párok eredményei alapján, már csak szépíteni tudtak a Sörgurítók játékosai, miközben 51 fa hátrányt is sikerült ledolgozniuk.
Psz: Brancsek J. 525, Zsirai Gy. 519, Cihlár H. 495, Kocsis Gy. 482, , ill. Horváth A. 526, Straszner K. 518
Csornai TSE – Zalaszentgrót 5-3 (3251-3178)
Sikeres rajtot vett a csornai csapat, hiszen az első párok küzdelme után 110 fás faelőny mellett 2-0ra vezettek. A középsorban aztán alább hagyott a lendület és a vendégek egyenlíteni tudtak, de a faelőny még mindig a csornaiaknál volt. A befejező sorban Greznár Zsolt hozta a kötelező győzelmet és a faelőnyt is meg tudták tartani, amivel újabb két bajnoki pontot könyvelhettek el..
Psz: Endrődy O. 562, Endrődy G. 543, Greznár Zs. 538
AD Flexum – Halogy SE 5-3 (3221-3226)
Rendkívül szoros és izgalma s mérkőzést játszott a két csapat, amelyről most a győztesek bátran elmondhatják, hogy érvényesült a hazai pálya előnye. Négy párban ugyanis 2-2-es szett arány mellett a hazai játékos felé billent a mérleg nyelve., így hiába ütöttek több fát a vendégek, öt egyéni pont mellett hazaiak örülhettek a győzelemnek.
Psz: Ledó Z. 569, Dobos G. 560, Virág P. 556, Nagy B. 542, Nagy L. 540
Területi bajnokság
Károlyháza – Rába ETO B 7-1 (2448-2159)
A hazai csapat hengerelt egy olyan mérkőzésen, ahol a vendégek közül senkinek sem sikerült 400, vagy afölötti eredményt elérni.
Psz: Vadász I. 424, Pálfi L. 419, Pálfi Á. 416, Lehoczki A 411, Pekelniczki I. 394, ill. Tamás M. 395
Jánossomorja – Petőháza 5-3 (2530-2422)
Gyenge hazai kezdés után beleerősített a Jánossomorja, és a két befejező játékos, két remek egyéni eredménye hozta vissza számukra a győzelmet.
Psz: Bóna G. 473, ifj. Tóth Z. 465, Nagy E. 428, ill. Németh D. 425, Csigó A. 424, Borbély T. 420
Pribránszki Kft-Mosonszolnok – Kunsziget TE 6-2 (2417-2323)
A hazai csapat hozta jó formáját, de az ilyen arányú győzelemhez hozzájárult a kunszigeti csapatnál előforduló két átlag alatti eredmény is.
Psz: Kopácsi Gy. 423, Vörös I. 419, Bárkányi R. 410, Török B. 408, ill. Farkas T. 410, Németh I. 408
Sportműsor
Szombat
Tapétagyár Szuperliga női
Rába ETO Győr SE – ZTE-ZÁÉV TK Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok, 9,30 óra
NB I. Nyugat
Rába ETO Győr SE – Péti MTE Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok, 14 óra
NB II. Nyugat
Csornai TSE – AD Flexum Csorna, 14 óra
S. Sörgurítók – Kaposvár II. Sopron, Győri úti pálya 14 óra
Területi bajnokság
Gyóróért Egyesület – Kunsziget Répcelak, 14 óra
Jobb Dáma – Károlyháza Hánta, 13 óra
Vasárnap
Győri területi bajnokság
Turris SE Sopron – Pribránszki Kft-Mosonszolnok Sopron, Győri úti pálya 10 óra
Rába ETO Győr B – Jánossomorja Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok 14 óra