Teke

1 órája

Két fa hiányzott a Fradi legyőzéséhez

Címkék#Rába ETO Győr SE#Győri úti pálya#Kristyán Zsuzsa tekecsarnok#Sopron

Kisalföld.hu
Két fa hiányzott a Fradi legyőzéséhez

Tapétagyár Szuperliga női

Ipartechnika Győr SE – Ferencváros 4-4 (3429-3430)

Úgy tűnik, a teke sportágban ennél izgalmasabb és szorosabb mérkőzést nem nagyon tud játszani két csapat, ahol mindössze egy, azaz egy fa dönthet a két bajnoki pont sorsáéról.

Jól kezdtek az Ipartechnika versenyzői, az első párban mindkét egyéni pontot megszerezték, Csornai Rita 6 fával, Tóth-Móricz Kata pedig 11 fával győzte le ellenfelét. A középső sorban aztán megtorpant a hazai csapat, mert mindkét versenyzője több mint 30 fával kaptak ki, és egyenlő pontokkal, de faelőnnyel várta a befejezést a fővárosi csapat. Ekkor ismét a rutin kellett az eredmények javításához, amelyben Sass Edit a mérkőzés legjobb eredményével gyűjtötte be a pontot, és 29 fával csökkentette a fahátrányt. A másik oldalon dr. Frank Noémi szintén megszerezte a pontot 28 fás győzelemmel, de ezzel csak döntetlenre tudták menteni a mérkőzést. A sportban nincs ha, de mégis ha valamelyik versenyző 2 fával többet üt, meglett volna az újabb hazai győzelem.

Psz: Sass E. 619, Tóth-Móricz K. 574, dr. Frank N. 570, Csornai R. 558

Ifjúsági mérkőzés:

Ipartechnika Győr SE – Ferencváros 0-4 (1005-1041)

Egyéni eredmények:Bíró A. 508, Kremán D. 497

BKV Előre – Rába ETO Győr SE 6-2 (3125-2945)

A győri fiatalok ezúttal az átlag alatt teljesítettek, bár négyen is csak néhány fával maradtak el az 500 fás határtól. Vágó Sára 21 fával legyőzte ellenfelét az első sorban, amivel még döntetlen volt a mérkőzés állása. A középsorban aztán az Előre valóban bele erősített és jelentős előnyre tett szert. A záró sorban aztán már csak szépíteni tudott a győri csapat, a bajnoki pontok a fővárosban maradtak..

Psz: Lakatos D. 499, Vágó S. 496

Ifjúsági mérkőzés

BKV Előre – Rába ETO Győr SE 1-3 (832-887)

Egyéni eredmények: Salakta D. (Szabó B.) 519, Gácsfalvi Cs. 368

NB I. Nyugat

Péti MTE – Mosonszentmiklós 5-3 (3210-3179)

Jól kezdték a mérkőzést a mosoniak, mert az első sor gurítása után 25 fás előny mellett 2-0-ra vezettek. A középső sor gyengébb eredményei miatt egyenlített a hazai csapat és a végén már csak a szépítés jutott a vendégeknek.

Psz: Korcz R. 551, Szalánczi P. 547, Papp L. 545

Ifjúsági mérkőzés

Péti MTE – Mosonszentmiklós 3-1 (938-876)

Egyéni eredmények: Solt M. 502, Hovány M. 374

Nagykanizsa TSE – Rába ETO Győr SE 4-4 (3257-3182)

Két egyéni győzelemmel és több mint 60 fás előnnyel kezdte a mérkőzést az ETO, ami kiváló végeredményt vizionált. A középső sorban aztán egy olyan súlyos fahátránnyal járó egyéni vereség csúszott be a gépezetbe, amelyet már a társak nem tudtak helyrehozni. Ezért is volt nagyon fontos a záró sorban gurító Fincziczki Tamás és Batki Tamás egyéni sikere, hogy legalább az egyik pontot begyűjtsék a csapatnak, és így döntetlennel térhettek haza.

Psz: Fincziczki T. 561, Koller D. 555, Cseh M. 529, Batki T. 527

Ifjúsági mérkőzés

Nagykanizsa TSE – Rába ETO Győr SE 4-0 (1028-819)

Egyéni eredmények: Sárai M. 435, Szabó Gy. 384

NB II. Nyugat

Scarbantia SE – S. Sörgurítók 6-2 (3014-2920)

Nagy várakozás előzte meg a soproni rangadót, amely azonban nem okozott meglepetést a kilátogató szurkolóknak. Az első párok után ugyanis a Scarbantia a rutinos játékosok bevetésével több, mint 100 fás előny mellett 2-0-s vezetést szerzett. A középső sorban aztán folytatódott a „hazai” fölény, további két pont megszerzése mellett 42 fával még növelni is tudták az előnyüket, amivel szinte már el is dőlt a mérkőzés. A befejező párok eredményei alapján, már csak szépíteni tudtak a Sörgurítók játékosai, miközben 51 fa hátrányt is sikerült ledolgozniuk.

Psz: Brancsek J. 525, Zsirai Gy. 519, Cihlár H. 495, Kocsis Gy. 482, , ill. Horváth A. 526, Straszner K. 518

Csornai TSE – Zalaszentgrót 5-3 (3251-3178)

Sikeres rajtot vett a csornai csapat, hiszen az első párok küzdelme után 110 fás faelőny mellett 2-0ra vezettek. A középsorban aztán alább hagyott a lendület és a vendégek egyenlíteni tudtak, de a faelőny még mindig a csornaiaknál volt. A befejező sorban Greznár Zsolt hozta a kötelező győzelmet és a faelőnyt is meg tudták tartani, amivel újabb két bajnoki pontot könyvelhettek el..

Psz: Endrődy O. 562, Endrődy G. 543, Greznár Zs. 538

AD Flexum – Halogy SE 5-3 (3221-3226)

Rendkívül szoros és izgalma s mérkőzést játszott a két csapat, amelyről most a győztesek bátran elmondhatják, hogy érvényesült a hazai pálya előnye. Négy párban ugyanis 2-2-es szett arány mellett a hazai játékos felé billent a mérleg nyelve., így hiába ütöttek több fát a vendégek, öt egyéni pont mellett hazaiak örülhettek a győzelemnek.

Psz: Ledó Z. 569, Dobos G. 560, Virág P. 556, Nagy B. 542, Nagy L. 540

Területi bajnokság

Károlyháza – Rába ETO B 7-1 (2448-2159)

A hazai csapat hengerelt egy olyan mérkőzésen, ahol a vendégek közül senkinek sem sikerült 400, vagy afölötti eredményt elérni.

Psz: Vadász I. 424, Pálfi L. 419, Pálfi Á. 416, Lehoczki A 411, Pekelniczki I. 394, ill. Tamás M. 395

Jánossomorja – Petőháza 5-3 (2530-2422)

Gyenge hazai kezdés után beleerősített a Jánossomorja, és a két befejező játékos, két remek egyéni eredménye hozta vissza számukra a győzelmet.

Psz: Bóna G. 473, ifj. Tóth Z. 465, Nagy E. 428, ill. Németh D. 425, Csigó A. 424, Borbély T. 420

Pribránszki Kft-Mosonszolnok – Kunsziget TE 6-2 (2417-2323)

A hazai csapat hozta jó formáját, de az ilyen arányú győzelemhez hozzájárult a kunszigeti csapatnál előforduló két átlag alatti eredmény is.

Psz: Kopácsi Gy. 423, Vörös I. 419, Bárkányi R. 410, Török B. 408, ill. Farkas T. 410, Németh I. 408

Sportműsor

Szombat

Tapétagyár Szuperliga női

Rába ETO Győr SE – ZTE-ZÁÉV TK Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok, 9,30 óra

NB I. Nyugat

Rába ETO Győr SE – Péti MTE Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok, 14 óra

NB II. Nyugat

Csornai TSE – AD Flexum Csorna, 14 óra

S. Sörgurítók – Kaposvár II. Sopron, Győri úti pálya 14 óra

Területi bajnokság

Gyóróért Egyesület – Kunsziget Répcelak, 14 óra

Jobb Dáma – Károlyháza Hánta, 13 óra

Vasárnap

Győri területi bajnokság

Turris SE Sopron – Pribránszki Kft-Mosonszolnok Sopron, Győri úti pálya 10 óra

Rába ETO Győr B – Jánossomorja Győr, Kristyán Zsuzsa tekecsarnok 14 óra

