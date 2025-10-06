Két fa hiányzott a Fradi legyőzéséhez

Tapétagyár Szuperliga női

Ipartechnika Győr SE – Ferencváros 4-4 (3429-3430)

Úgy tűnik, a teke sportágban ennél izgalmasabb és szorosabb mérkőzést nem nagyon tud játszani két csapat, ahol mindössze egy, azaz egy fa dönthet a két bajnoki pont sorsáéról.

Jól kezdtek az Ipartechnika versenyzői, az első párban mindkét egyéni pontot megszerezték, Csornai Rita 6 fával, Tóth-Móricz Kata pedig 11 fával győzte le ellenfelét. A középső sorban aztán megtorpant a hazai csapat, mert mindkét versenyzője több mint 30 fával kaptak ki, és egyenlő pontokkal, de faelőnnyel várta a befejezést a fővárosi csapat. Ekkor ismét a rutin kellett az eredmények javításához, amelyben Sass Edit a mérkőzés legjobb eredményével gyűjtötte be a pontot, és 29 fával csökkentette a fahátrányt. A másik oldalon dr. Frank Noémi szintén megszerezte a pontot 28 fás győzelemmel, de ezzel csak döntetlenre tudták menteni a mérkőzést. A sportban nincs ha, de mégis ha valamelyik versenyző 2 fával többet üt, meglett volna az újabb hazai győzelem.

Psz: Sass E. 619, Tóth-Móricz K. 574, dr. Frank N. 570, Csornai R. 558

Ifjúsági mérkőzés:

Ipartechnika Győr SE – Ferencváros 0-4 (1005-1041)

Egyéni eredmények:Bíró A. 508, Kremán D. 497

BKV Előre – Rába ETO Győr SE 6-2 (3125-2945)

A győri fiatalok ezúttal az átlag alatt teljesítettek, bár négyen is csak néhány fával maradtak el az 500 fás határtól. Vágó Sára 21 fával legyőzte ellenfelét az első sorban, amivel még döntetlen volt a mérkőzés állása. A középsorban aztán az Előre valóban bele erősített és jelentős előnyre tett szert. A záró sorban aztán már csak szépíteni tudott a győri csapat, a bajnoki pontok a fővárosban maradtak..

Psz: Lakatos D. 499, Vágó S. 496

Ifjúsági mérkőzés

BKV Előre – Rába ETO Győr SE 1-3 (832-887)

Egyéni eredmények: Salakta D. (Szabó B.) 519, Gácsfalvi Cs. 368

NB I. Nyugat

Péti MTE – Mosonszentmiklós 5-3 (3210-3179)

Jól kezdték a mérkőzést a mosoniak, mert az első sor gurítása után 25 fás előny mellett 2-0-ra vezettek. A középső sor gyengébb eredményei miatt egyenlített a hazai csapat és a végén már csak a szépítés jutott a vendégeknek.